ساحلی قهرمانی آسیا؛ صعود تیم ملی ایران به یکچهارمنهایی با شکست ژاپن
تیم ملی والیبال ساحلی ایران موفق شد با عبور از ژاپن به جمع هشت تیم برتر قهرمانی آسیا صعود کند.
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) با شکست ژاپن به جمع هشت تیم برتر قهرمانی آسیا صعود کرد.
خاکیزاده و قلعهنوی در این دیدار دو بر صفر و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۷ و ۲۳ بر ۲۱ ساموراییها را شکست دادند و به جمع هشت تیم برتر مسابقات صعود کردند.
ملیپوشان کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف چین (جیاشین وو / چائووی ژو) میزبان میروند که این دیدار ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد روز شنبه ۱۴ شهریور برگزار میشود.
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