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شرکت‌های کشتیرانی جهانی ادعا‌های ترامپ و ونس را رد کردند

داده‌های کشتیرانی جهانی ادعا‌های ترامپ و ونس مبنی بر بازگشت به وضعیت عادی ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز را نقض کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۳۴
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کشتی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ داده‌های اولیه کشتیرانی که روز جمعه منتشر شد نشان داد که چهار کشتی باری روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که نسبت به ۹ کشتی روز قبل کاهش یافته و بسیار کمتر از میانگین ۱۰ روزه حدود ۱۵ کشتی است.

 

داده‌های کپلر نشان می‌دهد که تا ساعت ۴:۵۵ به وقت گرینویچ، این کشتی‌ها شامل دو تانکر میان‌برد، یک تانکر کامسارمکس و یک کشتی هندیکپ بوده‌اند.

 

این داده‌ها در حالی منتشر شده که جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده بود: «تصور می‌کنم آنها (ایران) به این موضوع رسیده‌اند که کنترل بر تنگه هرمز عملا از بین رفته و این اهرم نیز روزبه‌روز در حال کم‌اثرتر شدن است. اگر به سه ماه پیش برگردید، چه میزان نفت و گاز از تنگه هرمز عبور می‌کرد؟ تقریبا هیچ، اما اکنون میزان انتقال نفت و گاز از تنگه تقریبا به سطحی بازگشته که در زمان آغاز درگیری وجود داشت.»

 

در همین راستا ترامپ ۱۲ شهریور در پستی در تروث سوشال ادعا کرد که میزان عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ با ایران بازگشته است!

 

دونالد ترامپ با انتشار تصاویر گرافیکی از تنگه هرمز و بشکه‌های نفت، مدعی شد که قبل از جنگ روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد و این رقم در حال حاضر به ۱۸ میلیون بشکه رسیده است.

 

این ادعا‌ها در حالی است که تلاش‌های آمریکا تاکنون برای خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران به شکست انجامیده است.

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کشتی رانی تنگه هرمز جی.دی ونس ترامپ رد ادعا
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