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سخنگوی ارتش: دشمن در تحقق ۲۰ هدف طی حمله به ایران ناکام ماند

سخنگوی ارتش گفت: دشمن ۲۰ هدف را در حمله به ایران در نطر گرفته بود که در تحقق همگی آنها ناکام ماند.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۳۲
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ارتش

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی و سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دومین همایش مشترک طرح «امام رضا (ع)» که در مشهد مقدس برگزار شد، به موضوع «بصیرت سیاسی» پرداخت و اظهار کرد: در مجموعه نیرو‌های نظامی، فرماندهان، اساتید و فعالان عرصه بهداشت و درمان از تأثیرگذاری و مرجعیت فکری برخوردارند؛ به‌طوری‌که بیان و رفتار آنان بر سایر همکاران تأثیرات زیادی دارد.

وی افزود: استقلال و عزت کشورمان در گرو مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان و همچنین حفظ وحدت در داخل است.

سخنگوی ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود به جنگ تحمیلی جاری و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: دشمن ۲۰ هدف را در حمله به ایران در نطر گرفته بود که در تحقق همگی آنها ناکام ماند.

وی در ادامه با تشریح خطا‌های محاسباتی دشمن گفت: تطمیع و تهدید ترامپ از طرف صهیونیست‌ها عامل مهمی در حمله به ایران اسلامی بوده است. دشمن جنایتکار اهداف زیادی را در حمله ترسیم کرده بود که از جمله آنها می‌توان به نابودی توان موشکی و هسته‌ای، براندازی نظام و البته تجزیه ایران اشاره کرد؛ اما در دستیابی به همه این اهداف ناکام ماند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به مقاومت و پیروزی ایران اسلامی گفت: دشمن در این جنگ اشتباهات محاسباتی بسیاری، از جمله «عدم شناخت صحیح مردم ایران»، «عدم شناخت توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران»، «شناخت نادرست از ساختار حاکمیتی نظام»، «عدم پیش‌بینی توان ایران در کنترل تنگه هرمز» و «عدم همراهی ناتو و پیمان‌های غربی آمریکا در جنگ علیه ایران» مرتکب شد.

سخنگوی ارتش در بخش پایانی اظهارات خود به ضعف در تاب‌آوری دشمن در حوزه نظامی ـ اقتصادی پرداخت و تصریح کرد: دشمن در جنگ اراده‌ها ضعیف است و در مقابل، ملت ایران با توجه به باور‌ها و تعالیم دینی، عزم و اراده محکم و تجربیات جنگ‌های گذشته، از توان بالاتر برخوردار است. ملت بزرگ ایران با تأسی به تدابیر امام شهید انقلاب (قدس‌سره)، تبعیت از رهنمود‌های فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و همچنین با بهره‌گیری از توانمندی‌های نیرو‌های مسلح، در نهایت پیروز این جنگ خواهد بود.

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