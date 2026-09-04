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جوکار در گفت‌و‌گو با تابناک خبر داد:

انتخابات شوراها چه زمانی برگزار می‌شود؟ / مصوبات جدید کمیسیون شوراها درباره تشکل‌های اجتماعی

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس از نهایی شدن بررسی طرح ایجاد تشکل‌های اجتماعی در این کمیسیون خبر داد و گفت: فرآیند اجرایی و نظارتی انتخابات شورا‌های شهر و روستا به‌طور کامل انجام شده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۳۱
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آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراها وجود دارد / مصوبات جدید کمیسیون شوراها درباره تشکل‌های اجتماعی

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین مصوبات این کمیسیون اظهار کرد: آخرین مصوبه‌ای که در کمیسیون داشتیم، مربوط به بحث تشکل‌های اجتماعی بود. ایراداتی که نسبت به چهار ماده این طرح وجود داشت، در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و بررسی آن به پایان رسید.

به دنبال فعالیت قانونمند تشکل‌های اجتماعی هستیم

وی افزود: امیدواریم بتوانیم طرح ایجاد تشکل‌های اجتماعی را که سازمان‌های مردم‌نهاد و مجموعه‌های مشابه را نیز دربر می‌گیرد، به سرانجام برسانیم. این تشکل‌ها تاکنون از قانون مشخصی برخوردار نبوده‌اند و هدف ما این است که فعالیت آنها قانونمند شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: با قانونمند شدن این تشکل‌ها، ظرفیت‌های مردمی می‌توانند در عرصه‌های مختلف از جمله محیط زیست، مسائل اقتصادی و عمرانی و همچنین حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، بهتر از گذشته خدمات خود را به مردم ارائه کنند.

آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراها وجود دارد / مصوبات جدید کمیسیون شوراها درباره تشکل‌های اجتماعی

انتخابات شوراها چه زمانی برگزار می‌شود؟

جوکار در ادامه درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و اخبار ضدونقیض درباره زمان برگزاری این انتخابات گفت: مصوبه‌ای که در این زمینه وجود دارد، این است که انتخابات شوراها پس از پایان جنگ برگزار شود.

وی با اشاره به آماده بودن فرآیند اجرایی انتخابات اظهار کرد: با توجه به اینکه فرآیندهای نظارتی و اجرایی انتخابات بر اساس جدول زمان‌بندی انجام شده، تنها دو مرحله باقی مانده که یکی از آنها اجرای انتخابات است و بخش عمده فرآیند مربوط به انتخابات تاکنون انجام شده است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: جلساتی با ستاد انتخابات کشور داشتیم و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد.

۲۴ مهر تاریخ پیشنهادی مجلس برای برگزاری انتخابات شوراها

جوکار با اشاره به تاریخ پیشنهادی برای برگزاری انتخابات شوراها گفت: پیشنهاد ما این است که انتخابات شوراهای شهر و روستا در تاریخ ۲۴ مهرماه برگزار شود و اگر این تاریخ به تصویب برسد، برگزاری انتخابات در این تاریخ قطعی خواهد شد.

آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات شوراها وجود دارد

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد و در صورت تصویب تاریخ پیشنهادی، انتخابات شوراها در ۲۴ مهرماه برگزار خواهد شد.

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