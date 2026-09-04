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کد خبر: ۱۳۹۲۸۲۶
بازدید: ۲

عکس: زندگی در سایه پهپادها در دروژکیفکا

با نزدیک‌تر شدن خطوط درگیری به شهر استراتژیک دروژکیفکا اوکراین، فعالیت‌های نظامی در این منطقه افزایش یافته است. در این میان، استفاده از تجهیزات پدافندی مانند تورهای ضدپهپاد و تلاش برای کنترل حریم هوایی، به بخشی از واقعیت روزمره در این منطقه از دونباس تبدیل شده است. همزمان با تغییر در موقعیت‌های نظامی در این منطقه، تلاش‌های امدادی برای جابجایی ساکنان از مناطق درگیر به سمت مناطق امن‌تر ادامه دارد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری اوکراین روسیه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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