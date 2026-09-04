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مصدومیت دو ملی‌پوش بسکتبال در اردوی تیم ملی

مهدی جعفری و حسن علی‌اکبری، ملی‌پوشان بسکتبال ایران در جریان تمرینات آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا از ناحیه زانو و کتف دچار آسیب‌دیدگی شدند.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۲۱
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بسکتبال

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی جعفری در جریان تمرینات تیم ملی بسکتبال ایران پیش از آغاز رقابت‌های بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد و برای بررسی دقیق‌تر شرایط تحت تصویربرداری‌ام‌آرآی قرار گرفت.

 

هم‌چنین حسن علی‌اکبری دیگر ملی‌پوش بسکتبال ایران در جریان تمرینات تیم ملی از ناحیه کتف دچار آسیب‌دیدگی شد و روند بررسی و درمان این بازیکن نیز زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی در حال انجام است.

 

نتایج بررسی‌های پزشکی و نظر نهایی کادر پزشکی تیم ملی درباره میزان و شدت مصدومیت این دو بازیکن، پس از انجام معاینات و بررسی‌های لازم اعلام خواهد شد.

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