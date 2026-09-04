مصدومیت دو ملیپوش بسکتبال در اردوی تیم ملی
مهدی جعفری و حسن علیاکبری، ملیپوشان بسکتبال ایران در جریان تمرینات آمادهسازی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا از ناحیه زانو و کتف دچار آسیبدیدگی شدند.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی جعفری در جریان تمرینات تیم ملی بسکتبال ایران پیش از آغاز رقابتهای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد و برای بررسی دقیقتر شرایط تحت تصویربرداریامآرآی قرار گرفت.
همچنین حسن علیاکبری دیگر ملیپوش بسکتبال ایران در جریان تمرینات تیم ملی از ناحیه کتف دچار آسیبدیدگی شد و روند بررسی و درمان این بازیکن نیز زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی در حال انجام است.
نتایج بررسیهای پزشکی و نظر نهایی کادر پزشکی تیم ملی درباره میزان و شدت مصدومیت این دو بازیکن، پس از انجام معاینات و بررسیهای لازم اعلام خواهد شد.
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