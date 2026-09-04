تاکید اژهای بر تعمیق همکاریهای حقوقی و قضایی ایران و چین
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، در جریان این دیدار با اشاره به روابط مستحکم ایران و چین بر اهمیت ایجاد پیوند میان همکاریهای حقوقی- قضایی و گسترش روابط راهبردی میان دو کشور تأکید کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به روابط گسترده ایران با تمامی کشورهای عضو بریکس، بهویژه چین، تصریح کرد: ایجاد و گسترش بسترهای ارتباطی در حوزههای قضایی میتواند بهعنوان یک بازوی پشتیبان، تقویتکننده روابط در سایر عرصههای راهبردی باشد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تبادل تجربیات حقوقی و قضایی میان کشورهای عضو بریکس، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از تجربیات چین و ارائه تجربیات ایران در مسیر تعمیق همکاریهای حقوقی و قضایی میتواند منجر به ایجاد یک شبکه ارتباطی مستحکم در تمامی حوزههای مورد نظر در قالب بلوک بریکس گردد.
اژهای در ادامه با تأکید بر اراده قطعی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با چین، اظهار داشت: ایران اسلامی در سال جاری آماج هجمهها و تجاوزات غیرقانونی آمریکا قرار گرفت، اما با حضور مقتدرانه مردم در میدان و حمایت همهجانبه آنان از کشور و مسئولین نظام، پایداری و ثبات راهبردی خود را به جهانیان ثابت کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تغییرات بنیادین در مناسبات بینالمللی تصریح کرد: جهان در حال گذار به نظم نوین جهانی است و جمهوری خلق چین نقش مؤثری در این فرآیند ایفا میکند. ما با نگاه به این تحولات، مصمم هستیم تا از حداکثر ظرفیتهای موجود برای عملیاتیسازی کامل تفاهمنامههای دوجانبه بهرهبرداری کنیم.
وی در ادامه بر تبادل تجربیات در حوزههای فناورانه بهویژه بهرهگیری از هوش مصنوعی در پیشبرد امورات قضایی، تأکید کرد و افزود: ظرفیتهای علمی و فناورانه چین در کنار توانمندیهای بومی ایران، میتواند زمینهساز جهشی نوین در همکاریهای دوجانبه و تقویت اقتدار مشترک باشد.
اژهای عنوان کرد: سال گذشته مقرر بود که اجلاس سران قضایی کشورهای عضو سازمان شانگهای در ایران برگزار شود که به سبب تجاوزات ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، این مهم محقق نشد؛ امیدواریم این فرصت حاصل شود که به زودی اجلاسیه مزبور را در ایران برپا کنیم.
همچنین در این دیدار، «ژانگ جون» رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین و عالیترین مقام نظام قضایی این کشور ضمن تبریک انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: برای من مایه مباهات و افتخار است که یکبار دیگر با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دیدار میکنم.
وی خطاب به محسنی اژهای گفت: در دیدار آوریل سال گذشته با شما در چین، گفتوگوهای عمیق و سازندهای داشتیم که آن گفتوگوها و تبادلنظرها همچنان در خاطر من باقی مانده است.
عالیترین مقام نظام قضایی چین ادامه داد: دو کشور چین و ایران علیرغم همه فراز و نشیبهای منطقهای و بینالمللی، همواره از روابط سالم و پایدار برخوردار بودهاند، همیشه به یکدیگر کمک کرده و با همدیگر همکاری داشتهاند و ما نیز امیدواریم بتوانیم این همکاریهای راهبردی بین دو کشور را تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه مجموعه قضایی چین نسبت به تعمیق روابط و همکاریها با دستگاه قضایی ایران علاقمند است، گفت: ما در سالهای اخیر به پژوهش و کنکاش در حوزههای حکمرانی جدید قضایی و توسعه هوشمصنوعی و فناوریهای دیجیتال در امر قضا پرداختهایم و علاقمند هستیم که دستاوردهایمان در این حوزهها را با ایران به اشتراک بگذاریم و از تجربیات مجموعه قضایی ایران نیز استفاده کنیم.
عالیترین مقام نظام قضایی چین، ضمن تحسین تابآوری و پایداری مردم ایران در طول جنگهای اخیر، اظهار کرد: امیدواریم روابط و مناسبات دو کشور چین و ایران در همه حوزهها توسعه پیدا کند.