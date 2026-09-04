شروع طوفانی شاگردان پیاتزا در قهرمانی آسیا
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از امروز (جمعه ۱۳ شهریور) آغاز شد و به مدت ۱۰ روز در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری میشود.
در دیدار افتتاحیه این مسابقات تیمهای ملی والیبال ایران و نیوزیلند از ساعت هفت صبح به وقت تهران به مصاف یکدیگر رفتند و مردان والیبال ایران سه بر صفر حریف خود را شکست دادند.
شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا در نخستین بازی، اولین برد خود را ثبت کنند و در صدر جدول گروه دوم این رقابتها قرار گیرند.
سیدعیسی ناصری، محمد ولیزاده، عرشیا بهنژاد، علی حاجی پور، پوریا حسینخانزاده، مرتضی شریفی و محمدرضا حضرتپور (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.
ایلشن داوودیپور محمدنیما باطنی، امین اسماعیل نژاد، علی حقپرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری و حسین حاجیکلاته دیگر بازیکنان تیم ملی در این دیدار بودند که با صلاحدید سرمربی به میدان رفتند.
قضاوت دیدار ایران و نیوزیلند را داورانی از هنگ کنگ و قزاقستان برعهده داشتند. امین اسماعیل نژاد با کسب ۱۱ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن ایران در این مسابقه را به دست آورد.
دو تیم ایران و نیوزیلند در سال ۱۹۸۷ برای نخستین بار به مصاف یکدیگر رفتند و این مسابقه چهارمین تقابل دو تیم در تاریخ بود که همگی در مسابقات قهرمانی آسیا انجام شده است و تیم ایران در چهار بازی فاتح میدان شده است.
تیم ملی والیبال ایران ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۵ شهریور در دومین مسابقه خود در این رقابتها به مصاف هند میرود.