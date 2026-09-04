خداحافظی هافبک اسپانیا از تیم ملی در ۳۱ سالگی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مارکوس یورنته هافبک اتلتیکومادرید به طور رسمی از تیم ملی این کشور خداحافظی کرد.

یورنته که از نوامبر ۲۰۲۰ تحت نظر لوییس انریکه به تیم ملی دعوت شده بود، در مجموع ۲۷ بازی ملی انجام داد و در دو دوره جام جهانی به میدان رفت.

این بازیکن ۳۱ ساله که در مسابقات جام جهانی، در دیدار‌های مقابل کیپ‌ورد، اروگوئه و فرانسه (نیمه‌نهایی) به میدان رفت، در پستی در اینستاگرام نوشت: پس از فکر بسیار، تصمیم گرفتم به دوران حضور خود در تیم ملی پایان دهم. من می‌دانم که هنوز جوان هستم و شاید اگر به کار خود ادامه می‌دادم، هنوز سال‌ها می‌توانستم با این پیراهن بازی کنم، اما این تصمیم، قبلا گرفته شده بود. می‌دانم که بسیاری از شما این تصمیم را درک نمی‌کنید، اما این یک تصمیم شخصی است، تصمیمی که به دقت به آن فکر کرده‌ام و مهم‌تر از همه، تصمیمی است که از ته قلبم گرفته شده است.

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