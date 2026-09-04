En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

خداحافظی هافبک اسپانیا از تیم ملی در ۳۱ سالگی

مارکوس یورنته با انتشار پیامی در اینستاگرام، از تصمیم خود برای خداحافظی از تیم ملی اسپانیا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۱۴
| |
358 بازدید
فوتبال

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مارکوس یورنته هافبک اتلتیکومادرید به طور رسمی از تیم ملی این کشور خداحافظی کرد.

 

یورنته که از نوامبر ۲۰۲۰ تحت نظر لوییس انریکه به تیم ملی دعوت شده بود، در مجموع ۲۷ بازی ملی انجام داد و در دو دوره جام جهانی به میدان رفت.

 

این بازیکن ۳۱ ساله که در مسابقات جام جهانی، در دیدار‌های مقابل کیپ‌ورد، اروگوئه و فرانسه (نیمه‌نهایی) به میدان رفت، در پستی در اینستاگرام نوشت: پس از فکر بسیار، تصمیم گرفتم به دوران حضور خود در تیم ملی پایان دهم. من می‌دانم که هنوز جوان هستم و شاید اگر به کار خود ادامه می‌دادم، هنوز سال‌ها می‌توانستم با این پیراهن بازی کنم، اما این تصمیم، قبلا گرفته شده بود. می‌دانم که بسیاری از شما این تصمیم را درک نمی‌کنید، اما این یک تصمیم شخصی است، تصمیمی که به دقت به آن فکر کرده‌ام و مهم‌تر از همه، تصمیمی است که از ته قلبم گرفته شده است. 

 

اسپانیا قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶ باید حالا خودش را برای حضور در لیگ ملت‌های اروپا آماده کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مارکوس یونته هافبک فوتبالیست تیم ملی اسپانیا
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۲۶ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
جزئیات تکان دهنده از دلار‌هایی که بازنگشتند/ بیش از ۸۵ میلیارد دلار کجاست؟  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005qKk
tabnak.ir/005qKk