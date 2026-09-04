ثبت ۸۱ زمینلرزه در هفته نخست شهریور ۱۴۰۵؛ سمنان و خراسان رضوی در صدر
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس این گزارش از این تعداد، ۷۳ زمینلرزه کمتر از ۳، هشت زمینلرزه بین ۳ تا ۴ رخ داده و هیچ زمینلرزهای در محدوده بزرگی ۴ تا ۵ و ۵ تا ۶ رخ نداده است.
از مجموع زمینلرزههای ثبتشده در این بازه، استان سمنان با ۱۴ زمینلرزه بیشترین تعداد زمینلرزه را به خود اختصاص داده و پس از آن خراسان رضوی با ۱۱ زمینلرزه و خراسان شمالی با هشت زمینلرزه قرار دارند.
در این مدت در استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سیستان و بلوچستان، قم، قزوین، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و همدان زمینلرزهای به ثبت نرسیده است.
در استانهای اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، گلستان و لرستان هر کدام ۲ زمین لرزه به ثبت رسیده است.
همچنین در این بازه زمانی در استان فارس ۳ زمین لرزه، خراسان جنوبی ۴ زمین لرزه، کرمان، کرمانشاه، مازندران و یزد هر کدام ۵ زمین لرزه و در استان خوزستان ۶ زمین لرزه رخ داده است.
بنابر بر گزارش هفتگی مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزه شاخص در بازه زمانی ۳۱ مرداد تا ۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در استان لرستان اعلام شده است. این زمینلرزه در ساعت ۹:۴۹:۵۲ روز ۲ شهریور ۱۴۰۵ با بزرگی ۳.۸ رخ داده است.
بر اساس این گزارش، سمنان با ۱۴ زمینلرزه و خراسان رضوی با ۱۱ زمینلرزه استانهایی هستند که بیشترین تعداد زمینلرزه را در هفته مورد بررسی داشتهاند.
همچنین آرادان در استان سمنان با چهار زمینلرزه، لرزهخیزترین منطقه کشور در این هفته بوده است.