تصاویر غیرمنتظره از وضعیت عجیب فیلبند

انتشار ویدیویی از وضعیت جاده‌ها و معابر فیلبند، تصویری متفاوت از این منطقه گردشگری محبوب به نمایش گذاشته؛ جایی که حجم بالای خودروها و حضور گسترده مسافران، باعث شکل‌گیری ترافیک سنگین و شلوغی کم‌سابقه شده است. تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، ازدحام خودروها و جمعیت را نشان می‌دهد و واکنش بسیاری از کاربران را به دنبال داشته است. فیلبند که به‌دلیل طبیعت بکر، چشم‌اندازهای کوهستانی و پدیده اقیانوس ابر یکی از مقاصد پرطرفدار شمال کشور محسوب می‌شود، حالا با چهره‌ای شلوغ و پرترافیک در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.