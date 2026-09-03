نبض خبر
جزئیات صدور گواهینامه موتور برای بانوان
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اعلام نهایی شدن مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان گفت: «بر اساس این مصوبه، پلیس راهور فراجا مکلف است فرایند صدور گواهینامه برای زنان را اجرایی کند؛ با این حال، با وجود حلوفصل تمامی ابعاد حقوقی و قانونی و اعلام موافقت اولیه، اجرای عملی این مصوبه هنوز آغاز نشده است... مطالبات بانوان، مشکلات ترافیکی و ضرورت برخورداری از پوششهای بیمهای از مهمترین دلایل پیگیری این موضوع است و با رفع موانع مقطعی، این فرایند بهزودی اجرایی شود.» جزئیات را از زبان زهرا بهروز آذر میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر گواهینامه زنان زن موتورسوار ویدیو زهرا بهروزآذر
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