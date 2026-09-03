En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پرواز دبی-قشم دوباره از سر گرفته می‌شود!

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی قشم از پایان توقف ۶ ماهه پروازهای مسیر دبی ـ قشم ـ دبی خبر داد. بر اساس اعلام وی، نخستین پرواز این مسیر در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه با یک فروند هواپیمای ایرباس A320 انجام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۸۷
| |
351 بازدید
هواپیما

به گزارش تابناک؛محمد توکلی عصر پنجشنبه خبر داد که مشکل توقف ۶ ماهه پروازهای بین‌المللی فرودگاه قشم برطرف شده است. با ازسرگیری فعالیت شرکت هواپیمایی «قشم‌ایر»، نخستین پرواز این مسیر در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ انجام خواهد شد تا این مسیر پروازی بار دیگر فعال شود.

وی افزود: این پرواز در مرحله نخست در روز‌های سه‌شنبه ۱۷ و ۲۴ شهریورماه برنامه‌ریزی شده است و در صورت تداوم برنامه پروازی، امکان استمرار و توسعه ارتباطات هوایی بین‌المللی از فرودگاه قشم فراهم خواهد شد.

توکلی ادامه داد: پرواز شماره ۲۲۰۰ قشم‌ایر از مبدأ دبی به مقصد قشم انجام می‌شود و پس از حضور هواپیما در فرودگاه بین‌المللی قشم، پرواز شماره ۲۲۰۱ برای بازگشت به مقصد دبی انجام خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، هواپیمای این مسیر ساعت ۱۱:۴۰ وارد فرودگاه بین‌المللی قشم می‌شود و پرواز برگشت نیز ساعت ۱۲:۴۰ قشم را به مقصد دبی ترک می‌کند.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی قشم بیان کرد: پرواز‌های این مسیر با یک فروند هواپیمای ایرباس A۳۲۰ انجام می‌شود و برنامه اعلام‌شده در حال حاضر برای ۲ نوبت در روز‌های سه‌شنبه ۱۷ و ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

بازگشت قشم به شبکه پرواز‌های بین‌المللی

ازسرگیری پرواز دبی ـ قشم ـ دبی پس از وقفه ۶ ماهه، نخستین گام برای بازگشت ارتباط هوایی بین‌المللی جزیره قشم در قالب برنامه جدید پروازی به شمار می‌رود.

این پرواز‌ها از طریق شرکت هواپیمایی قشم‌ایر انجام می‌شود و فرودگاه بین‌المللی قشم بار دیگر پذیرای پرواز‌های این مسیر منطقه‌ای خواهد بود.

توکلی گفت: انجام ۲ پرواز برنامه‌ریزی‌شده در شهریورماه می‌تواند زمینه ادامه فعالیت این مسیر را در صورت تداوم برنامه فراهم کند.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی قشم خاطرنشان کرد: هواپیمای ایرباس A۳۲۰ برای انجام پرواز‌های این مسیر در نظر گرفته شده و برنامه فعلی شامل ۲ نوبت پرواز در روز‌های سه‌شنبه ۱۷ و ۲۴ شهریورماه است.

وی ادامه داد: پس از انجام این پروازها، در صورت استمرار برنامه، زمینه برای توسعه پرواز‌های بین‌المللی فرودگاه قشم فراهم خواهد شد.

برقراری مجدد مسیر هوایی دبی ـ قشم ـ دبی، ارتباط مستقیم هوایی جزیره با یکی از مقصد‌های منطقه‌ای را پس از ۶ ماه وقفه دوباره برقرار می‌کند و فرودگاه بین‌المللی قشم را در مسیر بازگشت به برنامه پرواز‌های بین‌المللی قرار می‌دهد.

فرودگاه بین‌المللی قشم پیش از این نیز میزبان پرواز‌های بین‌المللی بوده است و اکنون با اجرای برنامه جدید، پرواز‌های این فرودگاه در مسیر دبی ـ قشم ـ دبی از سر گرفته می‌شود.

فرودگاه بین‌المللی قشم یکی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی این جزیره است که با برقراری پرواز‌های داخلی و بین‌المللی، نقش مهمی در ارتباط هوایی قشم با سایر مقصد‌ها دارد.

منبع: ایرنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرودگاه قشم پرواز قشم دبی قشم ایر
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
در ایرلاین دولتی قشم‌ایر چه خبر است؟ / قرارداد چارتری بدون مزایده تمدید خواهد شد؟
ازسرگیری فعالیت پروازی فرودگاه قشم
توقف عملیات پروازی بر فراز بحرین، کویت و دبی
خبر خوش درباره آماده سازی فرودگاه قشم
مکالمه بامزه مسعود پزشکیان و الهام علی اف
4 ویدیو از شخم زدن اردن با اصابت موشک‌های ایران
پنج ویدیو از زیر گرفتن مردم در وکیل آباد مشهد
جزئیات حضور هفت ساعت آیت الله مجتبی خامنه‌ای در مراسم تدفین
پنج ویدیو از حملات آمریکا به عروسی در سیریک
ویدیوی خبرساز از اوضاع تیم همراه پزشکیان
قالیباف: محاصره تشدید شود حتما پاسخ نظامی می‌دهیم/ کالابرگ دهک‌های ضعیف افزایش می‌یابد
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت
اطلاعات شهدا و زخمی‌های حمله امشب آمریکا
شهادت ۳ خلبان ارتش ایران در حمله آمریکا
اتصال امارات به ترکیه با راه‌آهن حجاز/ مسیر ۱۲۰ ساله‌ای که می‌تواند هرمز و باب المندب را دور بزند
شاهکار جدید خودروسازی سایپا را ببینید
مدارس حضوری برگزار می‌شود
بهترین زمان برای مصرف آهن، ویتامین D و B۱۲
ایران ممکن است محاصره دریایی ترامپ را با جنگ بشکند/ ایران به دنبال توافق مکتوب با آمریکا نباشد/ میانجی‌گران باید روی یک عقب‌نشینی عمل‌گرایانه کار کنند
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۲۶ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005qKJ
tabnak.ir/005qKJ