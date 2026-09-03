پرواز دبی-قشم دوباره از سر گرفته میشود!
به گزارش تابناک؛محمد توکلی عصر پنجشنبه خبر داد که مشکل توقف ۶ ماهه پروازهای بینالمللی فرودگاه قشم برطرف شده است. با ازسرگیری فعالیت شرکت هواپیمایی «قشمایر»، نخستین پرواز این مسیر در روز سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ انجام خواهد شد تا این مسیر پروازی بار دیگر فعال شود.
وی افزود: این پرواز در مرحله نخست در روزهای سهشنبه ۱۷ و ۲۴ شهریورماه برنامهریزی شده است و در صورت تداوم برنامه پروازی، امکان استمرار و توسعه ارتباطات هوایی بینالمللی از فرودگاه قشم فراهم خواهد شد.
توکلی ادامه داد: پرواز شماره ۲۲۰۰ قشمایر از مبدأ دبی به مقصد قشم انجام میشود و پس از حضور هواپیما در فرودگاه بینالمللی قشم، پرواز شماره ۲۲۰۱ برای بازگشت به مقصد دبی انجام خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، هواپیمای این مسیر ساعت ۱۱:۴۰ وارد فرودگاه بینالمللی قشم میشود و پرواز برگشت نیز ساعت ۱۲:۴۰ قشم را به مقصد دبی ترک میکند.
مدیرکل فرودگاه بینالمللی قشم بیان کرد: پروازهای این مسیر با یک فروند هواپیمای ایرباس A۳۲۰ انجام میشود و برنامه اعلامشده در حال حاضر برای ۲ نوبت در روزهای سهشنبه ۱۷ و ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.
بازگشت قشم به شبکه پروازهای بینالمللی
ازسرگیری پرواز دبی ـ قشم ـ دبی پس از وقفه ۶ ماهه، نخستین گام برای بازگشت ارتباط هوایی بینالمللی جزیره قشم در قالب برنامه جدید پروازی به شمار میرود.
این پروازها از طریق شرکت هواپیمایی قشمایر انجام میشود و فرودگاه بینالمللی قشم بار دیگر پذیرای پروازهای این مسیر منطقهای خواهد بود.
توکلی گفت: انجام ۲ پرواز برنامهریزیشده در شهریورماه میتواند زمینه ادامه فعالیت این مسیر را در صورت تداوم برنامه فراهم کند.
مدیرکل فرودگاه بینالمللی قشم خاطرنشان کرد: هواپیمای ایرباس A۳۲۰ برای انجام پروازهای این مسیر در نظر گرفته شده و برنامه فعلی شامل ۲ نوبت پرواز در روزهای سهشنبه ۱۷ و ۲۴ شهریورماه است.
وی ادامه داد: پس از انجام این پروازها، در صورت استمرار برنامه، زمینه برای توسعه پروازهای بینالمللی فرودگاه قشم فراهم خواهد شد.
برقراری مجدد مسیر هوایی دبی ـ قشم ـ دبی، ارتباط مستقیم هوایی جزیره با یکی از مقصدهای منطقهای را پس از ۶ ماه وقفه دوباره برقرار میکند و فرودگاه بینالمللی قشم را در مسیر بازگشت به برنامه پروازهای بینالمللی قرار میدهد.
فرودگاه بینالمللی قشم پیش از این نیز میزبان پروازهای بینالمللی بوده است و اکنون با اجرای برنامه جدید، پروازهای این فرودگاه در مسیر دبی ـ قشم ـ دبی از سر گرفته میشود.
فرودگاه بینالمللی قشم یکی از زیرساختهای حملونقل هوایی این جزیره است که با برقراری پروازهای داخلی و بینالمللی، نقش مهمی در ارتباط هوایی قشم با سایر مقصدها دارد.
منبع: ایرنا