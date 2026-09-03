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تصاویر ماهوارهای اصابتهای تازه موشکهای ایران
تصاویر ماهواره سنتینل-2 پس از حملات موشکی تازه ایران به پایگاههای آمریکا، آثار اصابت در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه آمریکایی در فرودگاه اربیل در کردستان عراق را نشان میدهد. همچنین تصاویری در نزدیکی سایت فرماندهی و کنترل آن دیده میشود که نشان میدهد این سیستم مورد اصابت قرار گرفته است. همچنین تصاویر ماهوارهای نشان میدهد پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین هدف قرار گرفته است. این تصاویر را میبینید.
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