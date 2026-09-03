En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 334
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۲۷۸۴
کد خبر:۱۳۹۲۷۸۴
826 بازدید
نبض خبر

تصاویر ماهواره‌ای اصابت‌های تازه موشک‌های ایران

تصاویر ماهواره سنتینل-2 پس از حملات موشکی تازه ایران به پایگاه‌های آمریکا، آثار اصابت در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه آمریکایی در فرودگاه اربیل در کردستان عراق را نشان می‌دهد. همچنین تصاویری در نزدیکی سایت فرماندهی و کنترل آن دیده می‌شود که نشان می‌دهد این سیستم مورد اصابت قرار گرفته است. همچنین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین هدف قرار گرفته است. این تصاویر را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سنتینل ویدیو حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا جنگ ایران و آمریکا
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر