خداحافظی با پراید ارزان
به گزارش تابناک؛ بررسی قیمتهای بازار در روزهای منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد قیمت قالپاقهای ۱۳ اینچی مناسب پراید بسته به برند، طرح و کیفیت، اختلاف قابل توجهی دارد. در برخی فروشگاهها، قیمت یک قالپاق مناسب پراید به حدود ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزار تومان رسیده است؛ در حالی که مدلهای چهارعددی و طرحهای خاص حتی به محدوده ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تومان هم رسیدهاند.
قالپاقی که دیگر ارزان نیست!
برای رانندهای که فقط یکی از قالپاقهای خودرویش را در اثر برخورد یا سرقت از دست داده، ماجرا البته به اندازه خرید یک دست چهارعددی سنگین نیست؛ اما همین قیمتهای چندصدهزار تومانی برای یک قطعه پلاستیکی، تصویری روشن از افزایش هزینه نگهداری خودروهای قدیمی در بازار قطعات یدکی ارائه میکند.
در یک نمونه، قالپاق فابریک مناسب پراید ۱۳۱ با قیمت حدود ۳۳۰ هزار تومان عرضه شده و نمونه دیگری از قالپاق پراید نیز حدود ۳۶۱ هزار تومان قیمت داشته است.
از سوی دیگر، مدلهای چهارعددی فاصله قیمتی چشمگیری با نمونههای ساده دارند. برای مثال، یک مدل چهارعددی قالپاق پراید حدود ۱.۶۳ میلیون تومان قیمتگذاری شده و مدل دیگری نیز به حدود ۱.۷۵ میلیون تومان رسیده است.
خرید ۴ قالپاق؛ نزدیک ۲ میلیون تومان!
اگر مالک پراید بخواهد ظاهر هر چهار چرخ خودرو را یکدست کند و سراغ مدلهای گرانتر بازار برود، باید رقم قابل توجهی پرداخت کند. در حال حاضر نمونههایی از قالپاقهای چهارعددی پراید در محدوده ۱.۶ تا ۱.۷۵ میلیون تومان دیده میشود.
حتی یک مدل چهارعددی که اخیراً بهروزرسانی شده، حدود ۵۰۲ هزار تومان قیمت داشته که نشان میدهد اختلاف قیمت میان برندها و طرحهای مختلف بسیار زیاد است.
پراید ارزان بود، نگهداریاش نه!
افزایش قیمت قطعات ظاهراً کوچک، یک واقعیت مهم در بازار خودرو را نشان میدهد؛ هزینه مالکیت خودروهای قدیمی دیگر فقط به بنزین، روغن، لاستیک و تعمیرات اساسی محدود نمیشود.
قطعات ظاهراً سادهای مانند قالپاق، قاب آینه، دستگیره، چراغ و قطعات تزئینی نیز در صورت نیاز به تعویض میتوانند هزینه قابل توجهی روی دست مالک بگذارند.
پراید اگرچه سالهاست از خط تولید سواری سایپا خارج شده، اما همچنان تعداد بسیار زیادی از آن در خیابانهای کشور تردد میکنند و همین موضوع باعث شده بازار قطعات و لوازم جانبی آن همچنان داغ باشد.
منبع: خودرو یک