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کد خبر:۱۳۹۲۷۷۸
کد خبر:۱۳۹۲۷۷۸
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نبض خبر

سکانس‌های شوکه کننده سریال‌های قدیمی

تماشای دوباره فیلم‌ها و سریال‌های قدیمی این روزها برای بسیاری از مخاطبان، دیگر تنها یادآور خاطرات گذشته نیست؛ بلکه مقایسه قیمت کالاها و ارزش پول در آثار سال‌های گذشته با شرایط اقتصادی امروز، تصویری شگفت‌انگیز از تغییرات اقتصادی در طول دو دهه اخیر ارائه می‌دهد. ارقامی که زمانی عادی و حتی ناچیز به نظر می‌رسیدند، حالا در مقایسه با قیمت‌های امروز می‌توانند مخاطب را متعجب کنند. مرور نمونه‌هایی از فیلم‌ها و سریال‌های 25 سال اخیر و توجه به دیالوگ‌ها یا صحنه‌هایی که در آنها قیمت کالاها و میزان درآمد شخصیت‌ها مطرح شده، می‌تواند ابعاد این تغییر را ملموس‌تر کند.
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