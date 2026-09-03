تماشای دوباره فیلم‌ها و سریال‌های قدیمی این روزها برای بسیاری از مخاطبان، دیگر تنها یادآور خاطرات گذشته نیست؛ بلکه مقایسه قیمت کالاها و ارزش پول در آثار سال‌های گذشته با شرایط اقتصادی امروز، تصویری شگفت‌انگیز از تغییرات اقتصادی در طول دو دهه اخیر ارائه می‌دهد. ارقامی که زمانی عادی و حتی ناچیز به نظر می‌رسیدند، حالا در مقایسه با قیمت‌های امروز می‌توانند مخاطب را متعجب کنند. مرور نمونه‌هایی از فیلم‌ها و سریال‌های 25 سال اخیر و توجه به دیالوگ‌ها یا صحنه‌هایی که در آنها قیمت کالاها و میزان درآمد شخصیت‌ها مطرح شده، می‌تواند ابعاد این تغییر را ملموس‌تر کند.