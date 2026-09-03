تحریم آمریکا، به تشک کشتی رسید!

به گزارش تابناک؛ مسابقات لیگ حرفه‌ای کشتی آزاد آمریکا (RAF) در مسکو در فاصله ۴۸ ساعت تا برگزاری، با یک حاشیه بزرگ روبه‌رو شده؛ حاشیه‌ای که پای تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های کشتی آزاد جهان باز کرده است.

قرار است مسابقات RAF روز شنبه در مسکو برگزار شود و ستاره‌های بزرگی از کشتی آزاد روسیه و آمریکا روی تشک بروند که می‌توان به تقابل عبدالرشید سعداله‌یف مقابل زک براوناگل، کایل اسنایدر مقابل احمد تاج‌الدینوف و جردن باروز مقابل ماگومد قربان‌علیف اشاره کرد.

اما درست در آستانه این مسابقات، موضوع حق پخش تلویزیونی به یک بحران تبدیل شده. طبق گزارش ESPN، شبکه FOX Nation که قرار بود این مسابقات را به‌صورت انحصاری در آمریکا پخش کند، اعلام کرده که رویداد مسکو را پخش نخواهد کرد. دلیل این تصمیم، نگرانی درباره احتمال نقض تحریم‌های آمریکا علیه نهادهای مرتبط با محل برگزاری مسابقات عنوان شده است.

منبع: فارس