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شوک جدید سایپا به بازار خودرو

سایپا در اصلاحیه بخشنامه فروش فوق‌العاده قیمت چهار محصولش را افزایش داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۶۵
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خودرو

به گزارش تابناک؛ سایپا قیمت چهار محصولش را در اصلاحیه بخشنامه فروش فوق‌العاده، افزایش داد.

براساس آیین‌نامه اصلاحی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش هزینه‌های جانبی بهای گواهی اسقاط خودرو از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.

شوک جدید سایپا به بازار خودرو

حالا قیمت چانگان CS ۵۵ پلاس، سیتروئن C ۳-XR (تیپ V ۱)، کوییک S و سهند دوگانه‌سوز از سی تا صد و هشتاد میلیون تومان‌گران شده است.

منبع: فارس

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