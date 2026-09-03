شوک جدید سایپا به بازار خودرو
سایپا در اصلاحیه بخشنامه فروش فوقالعاده قیمت چهار محصولش را افزایش داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۶۵| |
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به گزارش تابناک؛ سایپا قیمت چهار محصولش را در اصلاحیه بخشنامه فروش فوقالعاده، افزایش داد.
براساس آییننامه اصلاحی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش هزینههای جانبی بهای گواهی اسقاط خودرو از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.
حالا قیمت چانگان CS ۵۵ پلاس، سیتروئن C ۳-XR (تیپ V ۱)، کوییک S و سهند دوگانهسوز از سی تا صد و هشتاد میلیون تومانگران شده است.
منبع: فارس
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