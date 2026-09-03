شوک جدید سایپا به بازار خودرو

به گزارش تابناک؛ سایپا قیمت چهار محصولش را در اصلاحیه بخشنامه فروش فوق‌العاده، افزایش داد.

براساس آیین‌نامه اصلاحی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش هزینه‌های جانبی بهای گواهی اسقاط خودرو از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.

حالا قیمت چانگان CS ۵۵ پلاس، سیتروئن C ۳-XR (تیپ V ۱)، کوییک S و سهند دوگانه‌سوز از سی تا صد و هشتاد میلیون تومان‌گران شده است.

منبع: فارس