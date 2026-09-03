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شهادت ۶ نیروی ارتش در حمله آمریکا به جنوب کشور

در حملات دو شب قبل ارتش تروریستی آمریکا به نقاطی در جنوب کشور ۶ نفر از نیروی دریایی ارتش به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۶۴
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نیروی ارتش

 

به گزارش تابناک، در جریان حملات جنایتکارانه دو شب قبل (۱۰ شهریورماه) ارتش تروریستی آمریکا به نقاطی در جنوب کشور، ۶ نفر از نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران (نیروی دریایی) به شهادت رسیدند.

اسامی این شهدا به شرح زیر است:

ناوبانیکم حسین مهدویان

ناوسروان حامد اکاتی

ناوسروان امیرحسین سلیم زاده

ناواستواریکم محمدرضا بادران

ناوبانیکم سید مالک موسوی تبار

ناوبانیکم مجتبی باقری

در پاسخ به این حملات که به نقاط مختلفی در کشور صورت گرفت و منجر به شهادت تعدادی از نظامیان و مردم عادی (ازجمله در حمله جنایتکارانه به یک عروسی در شهر سیریک) شد، نیرو‌های مسلح کشورمان با چند عملیات گسترده موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه ازجمله در اردن، شمال عراق، بحرین، کویت و امارات، حمله کردند که در جریان این حملات، علاوه بر وارد آمدن خسارات سنگین به این پایگاه‌ها، تعدادی از نیرو‌های ارتش تروریستی آمریکا نیز کشته شدند.

منبع: تسنیم

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