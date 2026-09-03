رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران گفت: پس از آزادسازی ارز، تولیدکنندگان حدود شش ماه محصول خود را با قیمتی معادل ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده فروختند. در ۴۵ روز گذشته نیز با وجود افزایش قیمت تخم‌مرغ، همچنان محصول تولیدکنندگان با فاصله قابل توجهی از قیمت پیشنهادی اتحادیه و قیمت تمام‌شده به فروش رسیده است.

به گزارش تابناک؛ حمیدرضا کاشانی، درباره قیمت تخم‌مرغ در شهریورماه اظهار کرد: اتحادیه در ابتدای هر ماه متناسب با قیمت مواد اولیه، قیمت پیشنهادی تخم‌مرغ را به معاونت مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند و قیمت پیشنهادی ما برای شهریورماه ۲۷۱ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است.

وی با بیان اینکه این رقم به قیمت تمام‌شده تولید نزدیک است، افزود: تولیدکنندگان هیچ‌گاه نتوانسته‌اند تخم‌مرغ را درب مرغداری با این قیمت بفروشند. حتی در حال حاضر نیز قیمت فروش تخم‌مرغ حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت اعلامی وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت پیشنهادی اتحادیه و قیمت تمام‌شده تولید است.

کاشانی با اشاره به زیان تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته گفت: پس از آزادسازی ارز، تولیدکنندگان حدود شش ماه محصول خود را با قیمتی معادل ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده فروختند. در ۴۵ روز گذشته نیز با وجود افزایش قیمت تخم‌مرغ، همچنان محصول تولیدکنندگان با فاصله قابل توجهی از قیمت پیشنهادی اتحادیه و قیمت تمام‌شده به فروش رسیده است.

صادرات تخم‌مرغ از دست بخش خصوصی خارج شد

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره دلایل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار اظهار کرد: صادرات تخم‌مرغ برای حدود چهار سال به‌طور کامل به اتحادیه و بخش خصوصی واگذار شده بود و در این مدت برای به دست آوردن بازار کشورهای اطراف تلاش زیادی صورت گرفت. طی این سال‌ها توانستیم ایران را از یک کشور واردکننده به صادرکننده تخم‌مرغ تبدیل کنیم و حتی در برخی بازارهای منطقه با ترکیه رقابت داشته باشیم.

وی ادامه داد: از سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی خود وارد موضوع صادرات شده و صادرات نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ درصد کاهش یافته است. بازاری که بخش خصوصی طی چهار سال برای آن برنامه‌ریزی و تلاش کرده بود، از دست رفته و امسال عملا صادرات قابل توجهی نداریم.

کاشانی با انتقاد از نحوه مدیریت این بخش افزود: وزارت جهاد کشاورزی برنامه مشخصی در حوزه بازرگانی و صادرات ندارد و با مداخلاتی که صورت گرفته، بازارهایی را که طی چند سال در کشورهای منطقه به دست آورده بودیم از دست داده‌ایم.

تخم‌مرغ همچنان ارزان‌ترین کالای پروتئینی کشور

وی درباره وضعیت تقاضای داخلی نیز گفت: با توجه به افزایش قیمت تمام اقلام پروتئینی، مصرف تخم‌مرغ به‌شدت افزایش یافته است، چراکه تخم‌مرغ با وجود افزایش قیمت، همچنان ارزان‌ترین کالای پروتئینی کشور محسوب می‌شود و مردم با توجه به قیمت سایر محصولات پروتئینی، بیشتر به سمت مصرف تخم‌مرغ رفته‌اند.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره میزان تولید و مصرف نیز اظهار کرد: تولید تخم‌مرغ در شهریورماه به حدود ۱۱۸ هزار تن می‌رسد که تقریبا ۱۰۰ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص پیدا می‌کند. شهریور نیز از ماه‌های پرمصرف سال است.

وی افزود: مازاد تولیدی که وجود دارد باید از طریق صادرات، مدیریت و یا ذخیره‌سازی شود تا قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری بتواند به قیمت تمام‌شده تولیدکننده نزدیک شود.

فاصله مجاز قیمت از مرغداری تا مصرف‌کننده چقدر است؟

کاشانی در ادامه درباره فاصله قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری تا بازار خرده‌فروشی گفت: براساس ضوابط سازمان حمایت، از درب مرغداری تا رسیدن تخم‌مرغ به دست مصرف‌کننده، قیمت باید در مجموع با حدود ۲۳ درصد افزایش به مصرف‌کننده برسد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه تخم‌مرغ با نرخی بالاتر از این محدوده می‌تواند مصداق گران‌فروشی باشد، پاسخ مثبت داد و درباره تفاوت قیمت تخم‌مرغ در مناطق مختلف شهر گفت: منابع تأمین تخم‌مرغ تفاوتی با یکدیگر ندارند و قیمت در مرغداری‌ها با تلورانس حدود یک درصد تقریبا مشابه است. با این حال، در مرحله عرضه ممکن است عواملی مانند شرایط فروش، منطقه، هزینه حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های واحدهای صنفی موجب تفاوت قیمت شود.

تخم‌مرغ بسته بندی از ۴۹۳ تا ۶۲۰ هزار تومان

تخم‌مرغ بسته‌بندی با توجه به برند و وزن بسته در برخی فروشگاه‌ها با قیمت‌هایی از حدود ۴۹۳ هزار تا ۶۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

حال اگر قیمت پیشنهادی ۲۷۱ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم درب مرغداری که رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن برای شهریورماه اعلام کرده، مبنای محاسبه قرار گیرد و حاشیه ۲۳ درصدی از درب مرغداری تا مصرف‌کننده نیز به آن اضافه شود، قیمت نهایی هر کیلوگرم تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده باید حدود ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان باشد؛ یعنی حدود ۶۲ هزار و ۳۰۰ تومان بیشتر از قیمت درب مرغداری.

بنابراین برای سنجش دقیق قیمت‌های مشاهده‌شده در فروشگاه‌ها با نرخ مورد اشاره رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، باید وزن خالص بسته‌ها نیز در محاسبات لحاظ شود. به عبارت دیگر، صرف مقایسه قیمت ۴۹۳ تا ۶۲۰ هزار تومانی بسته‌های تخم‌مرغ با نرخ کیلویی ۳۳۳ هزار تومان نمی‌تواند نشان‌دهنده میزان گرانی باشد و ابتدا باید قیمت هر بسته به نرخ یک کیلوگرم تبدیل شود.

با این حال، اظهارات کاشانی نشان می‌دهد که بر مبنای قیمت پیشنهادی اتحادیه و حاشیه ۲۳ درصدی مورد اشاره او، مبنای قابل انتظار برای قیمت مصرف‌کننده حدود ۳۳۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است و هرگونه بررسی درباره فاصله قیمت بازار با این رقم نیز باید براساس وزن خالص محصول انجام شود.

منبع: تابناک