حریفان خاتون بم در آسیا مشخص شدند!
به گزارش تابناک، قرعهکشی رقابتهای لیگ قهرمانان بانوان آسیا امروز (پنجشنبه) در مقر AFC در کوالالامپور برگزار شد. بر این اساس، تیم خاتون بم، نماینده فوتبال زنان ایران، در گروه A با ناگوهیانگ از کرهشمالی، لئونسا کوبه ژاپن و آیوادی میانمار همگروه شد.
این مسابقات با حضور ۱۲ تیم در ۳ گروه ۴ تیمی برگزار میشود که از هر گروه، ۲ تیم برتر به مرحله حذفی صعود میکنند و همچنین ۲ تیم برتر سوم هم رهسپار مرحله یکچهارم نهایی خواهند شد. مرحله گروهی از ۱۰ تا ۱۶ آبانماه انجام خواهد شد و سپس بعد از معرفی ۸ تیم برتر رقابتها، مسابقات مراحل یکچهارم نهایی و نیمهنهایی به صورت تک مسابقه برگزار میشود تا تکلیف فینالیست این دوره از مسابقات تعیین شود.
گروه «A»: ناگوهیانگ کرهشمالی، لئونسا کوبه ژاپن، خاتون ایران و آیوادی میانمار
گروه «B»: هواچئون کرهجنوبی، هوچیمینسیتی ویتنام، بنگال شرقی هند و دفاع ملی کرهشمالی
گروه «C»: ملبورنسیتی استرالیا، جینگتان چین، کایا ایلویلو فیلیپین و نسفقارشی ازبکستان
منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال