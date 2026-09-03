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پاسخ مقتدرانه سپاه به دشمن آمریکایی-صهیونیستی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، پاسدار حرمت خون این عزیزان و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم امریکایی صهیونی بویژه نبرد هرمز بوده و با قدرت و صلابت هرچه تمام‌تر، حافظ امنیت و آرامش ملت و مملکت اسلامی خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۵۳
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سردار وحیدی

به گزارش تابناک؛ سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به خانوادهای معظم و صبور شهیدان والامقام حمله جنایتکارانه رژیم جنایت‌پیشه آمریکا به مجلس عروسی در منطقهٔ مظلوم کوهستک تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، پاسدار حرمت خون این عزیزان و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم امریکایی صهیونی بویژه نبرد هرمز بوده و با قدرت و صلابت هرچه تمام‌تر، حافظ امنیت و آرامش ملت و مملکت اسلامی خواهند بود.

متن پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

خانوادهای معظم و صبور شهیدان والامقام حمله جنایتکارانه و تروریستی رژیم متجاوز و جنایت‌پیشه آمریکا به مجلس عروسی در منطقهٔ مظلوم کوهستک استان هرمزگان

سلام علیکم؛

بار دیگر چهرهٔ خبیث و اهریمنی آمریکا، در اقدامی تروریستی و ضد انسانی، با هدف زدودن شادی و نشاط از صحنه زندگی ملت شریف ایران و ایجاد رعب و وحشت در شهروندان غیرنظامی بی‌گناه، در معرض جهانیان نمایان شد. این جنایت هولناک که در حریم امن میهن عزیزمان و در میان جمعی از زنان، مردان و کودکان معصوم در یک جشن عروسی رخ داد، نشان‌دهندهٔ عمق دشمنی و کینهٔ دیرینهٔ دشمنان انقلاب و نظام اسلامی و عجز و ناتوانی آنان برابر بلندای ایستادگی و اراده پولادین مردمان این سرزمین است.

اینجانب، این ضایعهٔ جانگداز و تأسف‌بار را به محضر حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ملت بزرگ ایران و به ویژه شما خانوادهای داغدار و متألم این جنایت بزرگ، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

بی‌گمان، خون پاک این شهیدان مظلوم که در اوج بی‌گناهی و مظلومیت، به دست جنایتکاران تاریخ و اشقیای زمانه در خاک و خون غلتیدند، هرگز بی حساب نخواهد ماند و قطعاً گریبان عاملان و آمران این جنایت فجیع خواهد را خواهد گرفت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، پاسدار حرمت خون این عزیزان و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم امریکایی صهیونی بویژه نبرد هرمز بوده و با قدرت و صلابت هرچه تمام‌تر، حافظ امنیت و آرامش ملت و مملکت اسلامی خواهند بود.

از درگاه خداوند متعال برای همهٔ شهیدان این حادثهٔ غم انگیز، علو درجات و همنشینی با پیامبر اعظم(ص) و خاندان مطهر آنحضرت و برای بازماندگان و شما خانواده‌های معظم، صبر، شکیبایی و سکینه قلبی توام با ثبات قدم مسئلت داریم.

یاد و خاطرهٔ آنان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و جاوید خواهد ماند.»

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