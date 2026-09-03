افتتاح بزرگترین و مدرن ترین تم پارک ایران در مجموعه ارم با حمایت بانک شهر

طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و مدیران حوزه گردشگری؛ بزرگترین و مدرن ترین تم پارک ایران با نام «دنیای گمشده» در مجموعه ارم، و با حمایت بانک شهر به بهره برداری رسید.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، احمد مالکی معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک شهر در این مراسم که با حضور معاون وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، معاون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و برخی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد، گفت: بانک شهر با سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های تفریحی و گردشگری گام های موثری در راستای گسترش فضاهای تفریحی مدرن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محیط‌های شهری برداشته است.

مالکی بر حمایت مالی بانک شهر از پروژه‌هایی که علاوه بر بازدهی اقتصادی، اثرات اجتماعی و رفاهی گسترده‌ای برای خانواده‌ها و گردشگران دارند، تأکید کرد و گفت: هدف از این سرمایه‌گذاری، ایجاد محیط‌های شاد و پویا برای تفریح در قلب کلان‌شهرهاست تا دسترسی شهروندان به امکانات گردشگری باکیفیت تسهیل شود.

معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک شهر در پایان افزود: انتظار می‌رود با تکرار چنین الگوهای سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های گردشگری داخلی شاهد تحولی چشمگیر باشند.