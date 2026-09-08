تصور کنید ۳ هزار شرکت صنعتی به طور هم‌زمان با خطر تعطیلی و اخراج کارکنان مواجه شوند؛ این کابوسی است که در ماه‌های اخیر به لطف تداوم جریان تأمین ورق در فولاد مبارکه به واقعیت تبدیل نشد . اما آیا این ثبات پایدار است یا با یک ریسک بزرگ روبرو هستیم؟

بسیاری فولاد مبارکه را تنها یک تولیدکننده ورق می‌بینند، اما حقیقت این است که این مجموعه در واقع ضامن پایداری اقتصاد صنعتی ایران است؛ از خودروسازان غول‌پیکر تا کوچک‌ترین کارگاه‌های برش‌کاری، همگی در یک زنجیره وابستگی قرار دارند که هرگونه نوسان در آن، می‌تواند به سرعت قیمت یخچال و خودرو را بالا ببرد یا باعث اخراج گسترده کارکنان شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پشت هر ورق فولادی که در یک کارگاه برش‌کاری یا کارخانه تولید لوازم خانگی پردازش می‌شود، داستان معیشت یک خانواده نهفته است. از صنایع کلانی چون «لرچ» تا کوچک‌ترین واحدهای بسته‌بندی، همه در یک زنجیره وابستگی به فولاد مبارکه قرار دارند؛ جایی که سیاست‌های مدیریتی در عرضه، مستقیماً با نان ده‌ها هزار کارگر گره خورده است.

در بررسی نقش شرکت فولاد مبارکه، نکته‌ای کلیدی در رابطه با جلوگیری از تعدیل نیرو در صنایع پایین‌دستی مشاهده می‌شود که طی سه چهار ماه اخیر، تداوم جریان تأمین ورق توسط فولاد مبارکه، مانع از وقوع یک بحران گسترده در صنایع وابسته شد.

این شبکه تأمین، طیف وسیعی از صنایع را در بر می‌گیرد؛ از کارخانه‌های بزرگی نظیر «لورچ» گرفته تا صنایع کوچک‌تر مانند کارگاه‌های برش‌کاری، تولیدکنندگان لوازم خانگی و خودروسازان که احتمالا حدود ۳ هزار شرکت مشتری به تأمین ورق این مجموعه وابسته هستند.

اما در صورت قطع زنجیره تأمین، این صنایع با ریسک تعدیل گسترده کارکنان مواجه می‌شدند که تبعات اجتماعی و اقتصادی شدیدی برای کشور به همراه می‌داشت چراکه شرکت فولاد مبارکه به عنوان یک واحد تولیدی عمل نمی‌کند، بلکه نقش یک پایگاه تأمین استراتژیک را دارد.

بنابراین تداوم عرضه ورق در ماه‌های اخیر، فراتر از یک تبادل تجاری، به معنای جلوگیری از یک ریزش گسترده در بازار کار صنعتی است به طوری که تحلیل وضعیت جاری نشان می‌دهد که هرگونه اختلال در زنجیره تأمین این مجموعه، می‌تواند به سرعت به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و منجر به تعدیل هزاران نیروی انسانی در صنایع وابسته شود.

شبکه مشتریان فولاد مبارکه، طیف وسیعی از اقتصاد ملی را پوشش می‌دهد برای مثال صنایع کلان و استراتژیک (مانند خودروسازان و لوازم خانگی به شدت از آن متاثرهستند به طوری که توقف تأمین ورق در این لایه، منجر به توقف خطوط تولید محصولات نهایی می‌شود که بر نرخ تورم کالاها و نرخ اشتغال در صنایع بزرگ اثر می‌گذارد.

همچنین صنایع متوسط و تخصصی مانند تولیدکنندگان قطعات که این صنایع پل ارتباطی بین ماده اولیه و محصول نهایی هستند هرگونه وقفه در تأمین، منجر به توقف سفارشات و در نهایت فشار مالی شدید بر این واحدهای تولیدی می شد.

اما دسته بعدی صنایع خرد و کارگاه‌های تکمیلی مانند برش‌کاری‌ها و بسته‌بندی‌ها هستند که بسیاری از این واحدها با سرمایه کم و در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند که این لایه از هر سه لایه، آسیب‌پذیرترین بخش است؛ زیرا هرگونه وقفه در تأمین ورق، به معنای تعطیلی فوری کارگاه و اخراج مستقیم کارکنان است.

بر اساس اطلاعات، حدود ۳ هزار شرکت به طور مستقیم به تأمین ورق فولاد مبارکه وابسته هستند که در صورت عدم تداوم جریان تأمین ممکن است به دلیل توقف تولید، صنایع پایین‌دستی برای کاهش هزینه‌های جاری، به سمت تعدیل نیروهای عملیاتی حرکت کنند یا اینکه توقف تولید منجر به عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها به تأمین‌کنندگان دیگر و کارمندان شود و یا فشار برای واردات ورق با قیمت‌های دلاری که افزایش یابد منجر به گرانی شدید محصولات نهایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، قطعات خودرو شود.

به گزارش تابناک، به نظرمی رسد جلوگیری از تعدیل نیرو در ۳ هزار شرکت، به معنای حفظ معیشت ده‌ها هزار خانواده است که این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های مدیریتی این شرکت در بخش فروش و عرضه، تأثیری مستقیم بر امنیت شغلی در سطح ملی دارد.

