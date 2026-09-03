محدودیت موقتی در جاده کرج ـ چالوس + جزییات
در پی اجرای عملیات عمرانی در مسیر کرج-چالوس، تردد در محدودۀ تونلهای شماره ۲ب و ۳ از ۷ تا ۲۰ شهریور با محدودیتهایی همراه خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۴۴| |
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به گزارش تابناک؛ سازمان راهداری اعلام کرد: در پی اجرای عملیات عمرانی در مسیر کرج-چالوس، تردد در محدودۀ تونلهای شماره ۲ب و ۳ از ۷ تا ۲۰ شهریور با محدودیتهایی همراه خواهد بود.
محدودیت تردد در روزهای شنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۵، یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه از ساعت ۸ تا ۱۵ و چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ اجرا خواهد شد.
روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه مشمول این محدودیت نخواهند بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
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