محدودیت موقتی در جاده کرج ـ چالوس + جزییات

در پی اجرای عملیات عمرانی در مسیر کرج-چالوس، تردد در محدودۀ تونل‌های شماره ۲ب و ۳ از ۷ تا ۲۰ شهریور با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ سازمان راهداری اعلام کرد: در پی اجرای عملیات عمرانی در مسیر کرج-چالوس، تردد در محدودۀ تونل‌های شماره ۲ب و ۳ از ۷ تا ۲۰ شهریور با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود.

محدودیت تردد در روز‌های شنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۵، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۵ و چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ اجرا خواهد شد.

روز‌های پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز‌های قبل و بعد از تعطیلات چندروزه مشمول این محدودیت نخواهند بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

