قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۵
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۳ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۳۷| |
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به گزارش تابناک؛ بنا بر نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با افزایش ۸۴ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۴۲۸ (چهار هزار و چهارصد و بیست و هشت) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۳ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۰۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
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