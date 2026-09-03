قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۳ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بنا بر نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش ۸۴ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۴۲۸ (چهار هزار و چهارصد و بیست و هشت) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۳ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۰۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید‌.