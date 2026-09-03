آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرفهایی که میزنید باشید
به گزارش تابناک، رئیس جمهور مدتی است که در تمام گفتگوهای خود به کمبودها و ضعفهای کشور بالاخص مشکلات اقتصادی اشاره و تنها صورت مسئله را مطرح میکند و در عمل هیچ راه حلی هم برای هر کدام از این کمبودها ندارد.
خطاب به آقای پزشکیان ذکر این نکته ضروریست که مسئله فقط این نیست که در گفتوگوهای تلویزیونی از مشکلات کشور حرف میزنید؛ مسئله این است که گاهی نوع بیان شما تصویری از عجز و ناتوانی به مخاطب داخلی و خارجی منتقل میکند. وقتی رئیسجمهور از کمبود ارز، مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تأمین نیازهای کشور سخن میگوید، این حرفها فقط در داخل شنیده نمیشود؛ دشمن هم آن را میشنود و بر اساس آن محاسبه میکند. وقتی شما میگویید اگر آمریکا به توافق برگردد، ما هم به تعهداتمان برمیگردیم، در واقع بخشی از رفتار آینده کشور را به تصمیم طرف مقابل گره زدهاید. چنین ادبیاتی در شرایط فشار و تقابل، میتواند از سوی دشمن بهعنوان نشانه ضعف و عقبنشینی تفسیر شود؛ همانطور که در محاسبات دشمن، ضعف اقتصادی و مشکلات داخلی ایران همواره یکی از مؤلفههای تصمیمگیری بوده است.
آقای رئیسجمهور! مگر مردم خودشان نمیدانند وضعیت اقتصادی چگونه است؟ مگر لازم است از پشت تریبون رسمی دولت اعلام شود که ارز کم است، منابع محدود است و فلان مشکل وجود دارد؟ مردم قیمتها را میبینند و با گوشت و پوست خودشان شرایط را لمس میکنند. اما وقتی رئیسجمهور همان مشکلات را با تأکید و تکرار بیان میکند، موضوع از «اطلاعرسانی» فراتر میرود و تبدیل به سیگنال به بازار میشود. فعال اقتصادی، سرمایهگذار و حتی مردم عادی وقتی از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور میشنوند که ارز نیست یا شرایط ممکن است بدتر شود، طبیعی است که برای آینده خود تصمیم احتیاطی بگیرند. نتیجه چنین فضایی هم میتواند تشدید انتظارات تورمی و افزایش فشار بر ارزش پول ملی باشد.
این نکته را هم نباید نادیده گرفت که دشمن دقیقاً به همین سیگنالها توجه میکند. وقتی رئیسجمهور یک کشور در رسانه رسمی از مشکلات، کمبودها و ناتوانیها سخن میگوید، طرف مقابل آن را در کنار سایر اطلاعات امنیتی و اقتصادی خود قرار میدهد و درباره میزان تابآوری آن کشور تصمیم میگیرد. اینکه بگوییم «آمریکا صرفاً به خاطر حرفهای رئیسجمهور حمله کرد» ادعای دقیقی نیست؛ اما اینکه تصور کنیم دشمن از این حرفها استفاده نمیکند هم سادهانگارانه است. دشمن دنبال نقطه ضعف میگردد و هر نشانهای از ضعف، اختلاف، ناامیدی یا ناتوانی را در محاسبات خود لحاظ میکند. بنابراین مسئولان، بهخصوص رئیسجمهور، باید بدانند که هر جملهشان فقط مصرف داخلی ندارد.
از سوی دیگر، رهبری نیز بارها درباره سخنان و رفتارهایی که موجب تضعیف روحیه عمومی و سوءاستفاده دشمن میشود هشدار دادهاند. در پیام اخیر ایشان به مناسبت هفته دولت نیز بر ضرورت تقویت امید و پرهیز از سخنان ناامیدکننده و تضعیفکننده انگیزههای ملی تأکید شده است. نقد مشکلات کشور کاملاً ضروری است؛ اما نقد با اعلام عجز فرق دارد. مردم حق دارند واقعیت را بدانند، اما همزمان حق دارند از دولت برنامه، راهحل و اراده برای عبور از مشکلات را هم بشنوند. دولت نباید فقط فهرست مشکلات را برای مردم بخواند؛ باید نشان دهد برای حل آنها چه کرده و چه خواهد کرد.
آقای پزشکیان! مردم خودشان شرایط را میبینند و نیازی نیست دولت هر روز با بیان بدترین سناریوها به بازار و جامعه سیگنال منفی بدهد. اگر ارز کم است، راه تأمین آن را بگویید؛ اگر تحریم مشکل ایجاد کرده، راه مقابله با آن را توضیح دهید؛ اگر فشار اقتصادی شدید است، برنامه عبور از آن را ارائه کنید. کشور به رئیسجمهوری نیاز دارد که در سختترین شرایط، واقعیت را ببیند اما عجز را فریاد نزند؛ مشکلات را بگوید اما امید و توان عبور از آنها را هم نشان دهد. در این شرایط هر کلمه مسئولان وزن دارد و هر جمله میتواند بر بازار، افکار عمومی و محاسبات دشمن اثر بگذارد. مراقب حرف زدنتان باشید و این مسیر را تکرار نکنید.
ترامپ فقط با بازی با کلمات قیمت نفت و بازار سهام آمریکا را کنترل می کند.
او از محدودیت های کشورش و اهمیت قیمت بنزین با خبر است اما شما حتی یکبار هم در کلماتش اظهار عحز و ناتوانی نمی بینید . ذو حتی شکست هایش هم را در یک قالب رنگین پیروزی به مخاطب منتقل می کند حالا ایشان همچنان بر رفتار ناشیانه خود تاکید می کند
بابا ول کن پروتوکل رو؟!؟! انگار نه انگار ریس جمهور ۹۰ میلیون جمعیت با پیشینه تاریخ چند هزار ساله است ...
متاسفانه آقای پزشکیان اصلا به روی مبارکشون نمیارن که باید ایشان سنگ زیر آسیاب باشن و ضمن تدبیر ( که وجود نداره ) ، سنگ صبور مردم باشن نه کف روی آب!!!