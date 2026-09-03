اسم عجیب پسر تازه متولد شده محمد صلاح!

محمد صلاح نام عجیب و غریبی برای پسرش برگزیده است؛ نامی که به معنای «شب» در زبان عربی است.

رباب صلاح، خواهر محمد صلاح ستاره ترابزون اسپور، با انتشار مطلبی درباره نام فرزند تازه‌ متولدشده برادرش، توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد؛ چرا که نام انتخاب‌شده برای بسیاری از دنبال‌کنندگان عجیب و غیرمعمول به نظر می‌رسد.

به گزارش تابناک؛ رئیس باشگاه ترابزون اسپور ترکیه پیش‌تر اعلام کرده بود که محمد صلاح صاحب یک فرزند پسر شده است تا این نوزاد به خواهرانش، مکه و کیان، بپیوندد.

نامی متفاوت

رباب صلاح در صفحه اینستاگرام خود تصویری از کلاه یک نوزاد منتشر کرد و نوشت: «عزیز دل عمه، نور دنیا، لیل محمد صلاح.»

به این ترتیب، محمد صلاح نام «لیل» را برای پسر تازه‌متولدشده خود انتخاب کرده است؛ نامی که بسیار غیرمعمول محسوب می‌شود و در زبان عربی به معنای «شب» است.

اگرچه «لیل» گاهی به‌عنوان نامی شاعرانه یا کمیاب مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما انتخاب آن برای پسران در میان سنت‌های قدیمی نام‌گذاری در مصر چندان رایج نیست.

این انتخاب با علاقه محمد صلاح به انتخاب نام‌های خاص و معنادار برای فرزندانش نیز همخوانی دارد. او پیش از این نام دخترانش را مکه، به نام شهر مقدس مکه، و کیان، واژه‌ای عربی به معنای «وجود» یا «هستی»، گذاشته بود.

شروع نه‌چندان خوب صلاح در تیم جدید

در همین حال، شروع دوران حضور محمد صلاح در تیم جدیدش چندان امیدوارکننده نبوده است. ترابزون اسپور در پنج مسابقه خود در تمامی رقابت‌ها تنها یک پیروزی به دست آورده و پس از شکست در هر دو دیدار رفت و برگشت مقابل فرنس‌واروش مجارستان در مرحله پلی‌آف، از لیگ اروپا نیز حذف شده است.

این تیم در لیگ ترکیه نیز یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست کسب کرده، هرچند محمد صلاح با به ثمر رساندن سه گل برای تیمش عملکرد فردی خوبی داشته است.

صلاح اکنون آماده می‌شود تا در دیدار برابر گنچلربیرلیغی، تیمش را با هدایت یک سرمربی موقت همراهی کند. پس از جدایی فاتح تکّه، مدیران باشگاه حسین چیمشیر، سرمربی سابق تیم را به‌طور موقت روی نیمکت نشانده‌اند و در انتظار انتخاب سرمربی جدید هستند.

منبع: ایسنا

