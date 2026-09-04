فواید روغن کرچک برای مو

روغن کرچک تنها یک نرم‌کننده طبیعی برای ساقه‌ی موهاست. روغن کرچک با کاهش خشکی و شکنندگی به بهبود ظاهر مو کمک می‌کند، اما نباید آن را با دارو‌های محرک رشد اشتباه گرفت؛ چرا که هیچ تاثیری بر فعال‌سازی فولیکول‌های مو ندارد.

روغن کرچک به دلیل وجود اسیدهای چرب، موها را نرم و درخشان می‌کند، اما تمام ادعاها درباره درمان ریزش مو یا رویش مجدد آن با استفاده از این روغن، فاقد پشتوانه علمی و در واقع یک باور غلط است.

به گزارش تابناک؛ این روغن که از دانه‌های گیاه کرچک گرفته می‌شود، تنها یک نرم‌کننده طبیعی برای ساقه‌ی موهاست. روغن کرچک با کاهش خشکی و شکنندگی به بهبود ظاهر مو کمک می‌کند، اما نباید آن را با داروهای محرک رشد اشتباه گرفت؛ چرا که هیچ تاثیری بر فعال‌سازی فولیکول‌های مو ندارد.

روغن کرچک از دانه های گیاه کرچک با نام علمی Ricinus communis به دست می آید. استفاده موضعی از آن ممکن است به نرم شدن ساقه مو و کاهش خشکی و شکنندگی کمک کند و به همین دلیل بعضی افراد آن را به عنوان یک روغن مراقبت از مو استفاده می کنند. با این حال، این اثر با تحریک رشد فولیکول های مو تفاوت دارد.

آیا روغن کرچک باعث رشد مو می شود؟

این یکی از رایج ترین ادعاها درباره روغن کرچک است، اما تاکنون شواهد بالینی قوی برای تایید آن وجود ندارد. یک مرور نظام مند درباره روغن های رایج مو نیز نتیجه گرفت که شواهد درباره تاثیر روغن کرچک بر کیفیت مو محدود است و شواهد محکمی برای افزایش رشد مو وجود ندارد.



بنابراین اگر موها نازک شده یا ریزش آن ها افزایش یافته است، نباید روغن کرچک را جایگزین درمان علت اصلی کرد. ریزش مو می تواند دلایل مختلفی از جمله عوامل ژنتیکی، تغییرات هورمونی، بعضی بیماری ها، کمبودهای تغذیه ای و برخی داروها داشته باشد و درمان مناسب به علت آن بستگی دارد.

روغن کرچک چگونه استفاده می شود؟

اگر هدف شما مراقبت از ساقه مو و کاهش خشکی است، می توانید مقدار کمی روغن کرچک را روی موها استفاده کنید. این روغن غلیظ است و ممکن است شست وشوی آن دشوار باشد، بنابراین استفاده از مقدار زیاد آن ضرورتی ندارد.



در صورت استفاده روی پوست سر نیز بهتر است ابتدا مقدار کمی از روغن را روی بخش کوچکی از پوست امتحان کنید. روغن کرچک معمولا به خوبی تحمل می شود، اما در موارد نادر می تواند باعث تحریک پوست یا درماتیت تماسی شود.

اگر پس از استفاده دچار قرمزی، خارش، سوزش یا التهاب شدید، مصرف آن را متوقف کنید.



برای ابروها چطور؟

روغن کرچک برای پرپشت شدن ابروها نیز بسیار تبلیغ می شود، اما برای این کاربرد هم شواهد بالینی قوی وجود ندارد. بنابراین نمی توان آن را درمانی اثبات شده برای رشد ابرو دانست.

در نهایت، روغن کرچک می تواند یک گزینه ساده برای نرم و براق نگه داشتن مو باشد، اما نباید انتظار داشت که به تنهایی ریزش مو را متوقف یا موهای از دست رفته را دوباره رشد دهد. اگر ریزش مو ادامه دار، شدید یا ناگهانی است، بهتر است علت آن توسط پزشک یا متخصص پوست بررسی شود.

منبع: عصرایران