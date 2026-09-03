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تابناک گزارش می‌دهد

دلایل انتقال ذخائر طلای هلند از آمریکا و کانادا به انگلیس؛ جنگ ایران تأثیرگذار بود؟

هلند بخش قابل‌توجهی از ذخایر طلای خود را در راستای مدیریت ریسک و شرایط پیچیده ژئوپلیتیک و اقتصادی جهان از آمریکای شمالی به لندن منتقل کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۲۷
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طلا

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، بانک مرکزی هلند اعلام کرد که بخش قابل‌توجهی از ذخایر طلای خود را از آمریکای شمالی به لندن منتقل کرده است. 

این اقدام که به ارزش میلیارد‌ها دلار برآورد می‌شود، در چارچوب تقویت «آمادگی در برابر بحران» و با توجه به تنش‌های فزاینده در فضای سیاسی جهانی صورت گرفته است.

بر اساس اعلام این بانک، در فاصله ماه‌های مارس تا اوت، حدود ۸۶ تن از مجموع ۳۱۳ تن طلای ذخیره‌شده در نیویورک و اتاوا، به لندن انتقال یافته است. پیش از انتقال، سهم نیویورک از طلای هلند ۳۱.۳ درصد و سهم اتاوا ۱۹.۷ درصد بود، اما اکنون هر دو شهر به ۱۸.۵ درصد از کل ذخایر کاهش یافته‌اند.

کل دارایی طلای بانک مرکزی هلند بالغ بر ۶۱۲.۴ تن است که ارزش آن در پایان سال گذشته میلادی به ۷۲.۲ میلیارد یورو (معادل ۸۳.۶ میلیارد دلار) می‌رسید.

اولاف اسلایپن، رئیس این بانک، در بیانیه‌ای کتبی توضیح داد: «این جابه‌جایی باعث افزایش قابلیت دادوستد ذخایر طلای ما شده است. اگرچه امیدواریم هرگز مجبور به استفاده از آنها نشویم، اما ضروری است که سطح مقاومت و آمادگی خود را بالا ببریم.»

بیش از ۲۷ تن از طلای منتقل‌شده از آمریکا و کانادا، به‌صورت فیزیکی به خزانه بسیار امن بانک هلند در پایگاهی نظامی نزدیک شهر زایست منتقل شده، هرچند جزئیات نحوه حمل این محموله از روی اقیانوس اطلس اعلام نشده است. هم‌زمان، همان مقدار طلا از زایست به لندن فرستاده شده است.

بخش دیگری از این عملیات شامل فروش حدود ۵۹ تن طلا در نیویورک و استفاده از درآمد آن برای خرید طلا در لندن بوده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، بانک مرکزی هلند (DNB) اعلام کرده که طلای نگهداری‌شده در بانک مرکزی انگلستان با استاندارد‌های نوین تجارت بین‌المللی تطابق دارد و به‌عنوان خوش‌معامله‌ترین طلا در جهان شناخته می‌شود؛ بنابراین در شرایط بحرانی، سریع‌ترین و در دسترس‌ترین گزینه برای این بانک محسوب می‌شود. در مقابل، ذخایر طلای موجود در نیویورک و اتاوا در مواقع اضطراری، به‌سرعت و به‌طور مستقیم قابل بهره‌برداری نیستند.

واکنشی به ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی

به گزارش تابناک، در مورد دلایل این اقدام و بنا به گزارش بانک مرکزی هلند این اقدام در پاسخ به «افزایش ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی» انجام شده است.

یکی از مصادیق این ناآرامی‌ها، مناقشه تجاری مستمر میان آمریکا و کانادا است که با اعمال تعرفه‌های جدید بر کالا‌های کلیدی، هر دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

همچنین جنگ جاری آمریکا و ایران و تأثیر آن بر تجارت جهانی یکی از عوامل افزایش عدم‌اطمینان اقتصادی بوده است که در اقدام هلند نیز موثر بوده است.

ناظران اقتصادی معتقد هستند این تصمیم، بازتابی از نگرانی‌های فزاینده در مورد قابلیت اعتماد دولت آمریکا، به ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، است. 

پیش از این نیز نگرانی‌هایی درباره وضع تعرفه بر طلا وجود داشت که بعداً برطرف شد.

به‌طور کلی، برخی از سیاستمداران اروپایی نسبت به احتمال توقیف طلا توسط دولتی غیرقابل‌پیش‌بینی هشدار داده‌اند. جالب توجه است که فرانسه نیز پیش از این، تمام طلا‌های خود را از نیویورک خارج کرده بود.

دلیل اصلی انتقال ذخائر طلا به انگلیس

با وجود این فاکتورها، دلیل اصلی اعلام‌شده از سوی خود بانک، بهبود «قابلیت معامله» و دسترسی سریع‌تر به طلا در شرایط بحرانی است.

طلای نگهداری‌شده در بانک مرکزی انگلستان، بالاترین استاندارد‌های تجارت بین‌المللی را دارد و به عنوان «قابل‌معامله‌ترین طلای جهان» شناخته می‌شود.

باید توجه داشت این اقدام هلند در جابجایی طلا باعث ایجاد توزیع متوازن‌تر در ذخایر این کشور شده است. این تنوع‌بخشی، ریسک نگهداری تمام ذخایر در یک یا دو مکان خاص را کاهش می‌دهد.

این اقدام ترکیبی هلند از یک راهبرد مالی محتاطانه برای مدیریت ریسک و پاسخی هوشمندانه به شرایط پیچیده ژئوپلیتیک و اقتصادی جهان است. 

در این راستا، بانک هلند با انتقال طلا به لندن، نه‌تنها دارایی خود را از یک منطقه دارای تنش خارج کرده، بلکه آن را در بازاری قرار داده که در مواقع اضطراری، نقدشوندگی و دسترسی‌پذیری بالاتری دارد.

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