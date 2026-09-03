دلار و یورو دوباره رکورد زدند+قیمت

قیمت دلار امروز به ۲۲۲۱۳۰ (دویست و بیست و دو هزار و صد و سی) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۲۲۲۱۳۰ (دویست و بیست و دو هزار و صد و سی) تومان رسید.

در بازار امروز قیمت دلارو یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش تز ۱۵۹۳۵۵ (یکصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و پنجاه و پنج) تومان به۱۶۰۰۲۲(یکصد و‌ شصت هزارو‌ بیست و‌دو)‌تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۲۲۲۱۳۰ (دویست و بیست و دو هزار و صد و سی) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش از 184723 (یکصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و بیست و سه) تومان به ۱۸۵۵۰۵( یکصد و هشتاد و پنج هزارو پانصد و‌پنج)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۲۵۷۸۰۰ (دویست و پنجاه و هفت هزار و هشتصد ) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از 43391 (چهل و سه هزار و سیصد و نود و یک) به ۴۳۵۷۳( چهل و سه هزارو پانصد و هفتاد و‌سه) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۶۰۳۰۰ (شصت هزار و سیصد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۲۹۹۷۴۰ (دویست و نود و نه هزار و هفتصد و چهل) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴۶۱۰ (چهار هزار و ششصد و ده) تومان نرخ گذاری شد.