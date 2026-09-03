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حجت‌الاسلام اژه‌ای راهی هند شد

محسنی اژه ای گفت: سفر به دهلی به دعوت رسمی عالی‌ترین مقام قضایی هند برای شرکت در اجلاس بریکس انجام می گیرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۲۳
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محسنی اژه ای

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در رأس یک هیئت عالی قضایی و حقوقی، به‌منظور شرکت در نشست سران قضایی کشور‌های عضو بریکس، عازم دهلی هند شد. 

به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه پیش از عزیمت به هند، طی مصاحبه‌ای در فرودگاه مهرآباد، با تشریح اهداف سفر هیئت عالی قضایی به اجلاس بریکس، اظهار کرد: این سفر به دعوت رسمی عالی‌ترین مقام قضایی هند به منظور شرکت در اجلاس بریکس صورت می‌گیرد. موضوع اصلی اجلاس مذکور، در باب مسائل مرتبط با تجارت جهانی است؛ لکن در حاشیه این اجلاس، موضوعات مختلف دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

رئیس دستگاه قضا گفت: در این سفر تلاش خواهم کرد تا صدای مردم سلحشور و بصیر ایران اسلامی را که بیش از ۱۸۰ شب است غیرتمندانه و مؤمنانه خیابان و میدان را تسخیر کرده‌اند، به گوش جهانیان برسانم؛ مردمی که در استکبارستیزی و مقابله‌ی با متجاوز، سرآمد جهانیان هستند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: با عنایت به تحمیل دو جنگ به مردم ایران اسلامی طی کمتر از یک سال از ناحیه رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی و استمرار جنایات آمریکا علیه ملت ایران، یکی از برنامه‌ها و اهداف سفر هیئت عالی قضایی به هند، تشریح جنایات و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونسیتی به ملت ایران خواهد بود. دوست و دشمن و از جمله خود آمریکایی‌ها اذعان دارند که در این دو جنگ به هیچ یک از اهداف نامشروع خود نائل نشدند و ایران اسلامی پیروز میدان بوده است. 

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: جهان در حال تحول است و نظام سلطه رو به افول می‌باشد؛ فلذا کشور‌های مستقل باید در این تحول نقش موثری را ایفا کنند. دنیا در حال خروج از یکجانبه‌گرایی مستکبران و سلطه‌گران است و در این بین کشور‌های عضو بریکس می‌توانند منشأ اثر باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اظهار کرد: ایران و هند از تمدن و فرهنگ کهن و بعضاً مشترکی برخوردارند و می‌توانند در تحولات و تطورات جهانی و خروج از یک‌جانبه‌گرایی نقش محوری داشته و تشریک مساعی کنند. 

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مردم و علمای هند در گرامی‌داشت یاد و خاطره امام شهید ما، سنگ تمام گذاشتند و راهپیمایی‌های گسترده‌ای را با شور و شعور برگزار کردند. بیش از ده‌ها هزار سخنرانی، مصاحبه و مقاله توسط علمای بزرگ هندی از ادیان و مذاهب مختلف در راستای گرامی‌داشت یاد امام شهید ما برگزار شد. از این بابت قدردان مردم و علمای هندی هستیم و در سفر جاری این قدردانی را ابراز می‌داریم.

شایان ذکر است، شرکت و سخنرانی در مراسمات افتتاحیه و اختتامیه نشست سران قضایی کشور‌های عضو بریکس، برپایی دیدار‌های دوجانبه با مقامات قضایی کشور‌های عضو و شرکت در کارگروه‌های تخصصی و پنل‌های ویژه قضایی بریکس، از جمله برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به هند خواهد بود. 

بسط و توسعه معاضدت‌های قضایی میان اعضای پیمان بریکس با هدف پایان‌بخشی به هژمونی قضایی غرب؛ مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و هم‌افزایی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرامرزی؛ از جمله اهداف نشست‌های قضایی اعضای پیمان بریکس است.
منبع: میزان

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