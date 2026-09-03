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هشدار سپاه: آمریکا درباره حملاتش به عروسی‌ها پاسخ دهد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بر شمردن جنایات آمریکا در مورد حمله قرار دادن مراسم‌های عروسی در کشورهای مختلف عنوان کرد: سران آمریکا راجع به پرونده سیاه حمله‌های خود به عروسی‌ها در کشورهای مختلف به افکار عمومی جهان پاسخ دهند.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۱۳
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سپاه

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه شماره ۹ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مومنین

ملت‌های آزاده جهان ملت قهرمان و حماسه آفرین ایران،

فرماندهی تروریستی سنتکام ارتش آمریکا، در یک جنایت جنگی فراموش نشدنی با حمله مستقیم هوایی به مجلس جشن عقد یک خانواده شریف از اهالی کوهستک شهرستان سیریک، جشن مردم را به عزا مبدل کرد. نیروهای تروریست آمریکایی نزدیک به ۷۰ نفر را مورد اصابت قرار دادند که ۴ نفر از آنان شهید شدند و حال ۷ نفر از زخمی ها وخیم گزارش شده است.

از شب گذشته در پی عکس‌العمل مردم و رسانه‌ها و شخصیت‌های آزاده جهان و حتی بعضی رسانه‌های آمریکایی نسبت به این رسوایی بزرگ، ارتش کودک‌کش و مقامات تبهکار آمریکا در بیانات و بیانیه‌های متعدد سعی در انکار تعمد در این جنایت دارند و ادعای مضحک خود مبنی بر عدم حمله به غیر نظامیان را تکرار می‌کنند. حال آنکه وحشی‌گری ارتش تروریستی آمریکا در این زمینه سابقه‌ای تکراری است و ننگ این جنایت از پیشانی سردمداران کاخ سفید پاک نخواهد شد.

امروز برای ملت‌های جهان احراز شده که حمله به غیر نظامیان برای ایجاد رعب و وحشت بخشی از دکترین ارتش ناجوانمرد آمریکاست:

- ۲۰۰۲ اول ژوئیه: بیش از ۱۰۰ شهید در بمباران عروسی روستای کاکرک ولایت ارزگان افغانستان

ـ ۲۰۰۳ هجدهم سپتامبر: بیش از ۵ کشته و مجروح بمباران عروسی شهر فلوجه عراق

ـ ۲۰۰۴ نونزده مه: ۴۲ شهید در بمباران عروسی روستای بکر الذیب استان انبار عراق

ـ ۲۰۰۴ هشتم اکتبر: ۱۳ شهید از جمله داماد در بمباران عروسی شهر فلوجه عراق

ـ ۲۰۰۸ ششم ژوئیه: ۴۷ شهید از جمله عروس در بمباران عروسی ده بالا ننگرهار افغانستان

ـ ۲۰۰۸ نوامبر: ۳۷ شهید از جمله ۲۳ کودک در بمباران عروسی وج بغتو قندهار افغانستان

ـ ۲۰۱۲ ژوئن: ۱۸ شهید از جمله ۹ کودک در بمباران عروسی لوگر افغانستان

ـ ۲۰۱۵ بیست و هشت سپتامبر: ۱۳۱ شهید زن و کودک در بمباران عروسی وحجه تعز یمن (ائتلاف تحت حمایت آمریکا)

ـ ۲۰۲۶ اول سپتامبر: ۷۰ شهید و مجروح در بمباران عروسی کوهستک سیریک هرمزگان ایران

سران آمریکا که بجای عذرخواهی باز هم به دروغ متوسل شده‌اند و همانند پرونده جنایت میناب، لامرد و قشم از پاسخگویی طفره میروند، خوبست راجع به پرونده سیاه حمله‌های خود به عروسی ها در کشورهای مختلف هم به افکار عمومی جهان پاسخ دهند. آیا همه این حوادث اتفاقی و به اشتباه بوده است؟

ما که قدرت نظامی داریم و همان دیشب با به هلاکت رساندن تروریست‌های خونخوار سنتکام قصاص کردیم. ملت آمریکا اگر جلوی این ارتش وحشی کودک کش را نگیرند، باید از روزی بترسند که روز انتقام مظلومان فرا برسد که «یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم»

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم» 

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برچسب ها
سپاه سپاه پاسداران حملات آمریکا مراسم عروسی حمله به ایران بیانیه خبر فوری
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
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