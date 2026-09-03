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بانک سپه؛ امنیتی که گواهینامه ندارد!

کاربران بانک سپه هنگام ورود به سایت این بانک با هشدار «اتصال شما خصوصی نیست» مواجه می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۰۳
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882 بازدید
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به گزارش سرویس اقتصادی تابناک شماری از مشتریان بانک سپه در روزهای اخیر با طرح گلایه ای از این بانک ابراز داشتند که در هنگام مراجعه به آدرس اینترنتی بانک سپه، بجای رویت صفحه اینترنتی این بانک، با پیغام هشدار امنیتی سطح بالا مواجه می شوند.


مشتریان یک قدم فراتر رفته و خود سعی کرده اند از طریق جستجوی کلید واژه بانک سپه در موتور جستجوی گوگل به آدرس اینترنتی این بانک دست یابند که با اتفاقات عجیب تری مواجه شدند؛ بدینگونه که پس از جستجوی عبارت «بانک سپه» در این موتور جستجوگر و در نتیجه ای که در صدر صفحه نخست نمایش داده میشود، آدرسی جدید(https://www.banksepah.ir/WebSiteUpdate) از بانک سپه که گویی پس از اتفاقات پیشین و هک شدن این بانک در اختیار کاربران قرار داده شده روبرو میشوند؛ کاربران با روش های کشف و شهود مطلع شدند که این صفحه فیشینگ نبوده و آنها را به صفحه اصلی این بانک هدایت نموده است. تابناک نیز صحت این ادعا را بررسی کرده و پس از جندین بار مراجعه بلاخره متوجه شدیم که این آدرس نیز ما را به صفحه اصلی بانک سپه هدایت می نماید. اما گویی این آدرس اینترنتی نیر حالا همچون آدرس اصلی اینترنتی بانک سپه (https://www.banksepah.ir/) در دسترس نیست.

 

بانک سپه؛ امنیتی که گواهینامه ندارد!
 
وقتی حتی SSL هم به بانک سپه اعتماد ندارد!

قضیه از آنجا تیره تر میشود که بلافاصله پس از باز شدن صفحه اصلی بانک سپه، کاربران با نمایش پیغام امنیتیYour connection is not private  به حیرت فرو میروند!


کافیست تنها تصور کنید مشتری بانکی هستید که پس از مدتها اتفاقات بد امنیتی حالا قرار بوده زین پس به شما خدمات بهتر در سایه امنیت بالاتر ارائه نماید، حال آنکه در پس پرده گویا هنوز هم مشکلات سایبری دست از سر بانک سپه برنداشته و واحد فناوری اطلاعات و سایر قسمت های مرتبط توان اجرایی کردن نرم افزارهای بانکی برای ارائه خدمات عادی و روزانه به مشتریان این بانک را نداشته اند.


ادامه پیغام امنیتی که در مرورگر کاربران نمایش داده می شود و مشتری بانک را در همان لحظه اول مراجعه به ناگاه مضطرب می نماید و به آنها یادآور میشود که همین چندی پیش تمام اطلاعاتشان که ربوده شد بود هیچ، حتی مانده حسابشان نیز قابل رویت نبود چیزی نیست جز:
 Attackers might be trying to steal your information from www.banksepah.ir (for example, passwords, messages, or credit cards). Learn more about this warning net::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

این پیغام که ترجمه ماشینی آن عبارتست از: اتصال شما خصوصی نیست. مهاجمان ممکن است در تلاش باشند تا اطلاعات شما را از (www.banksepah.ir) (مثلاً رمزهای عبور، پیام‌ها یا کارت‌های اعتباری سرقت کنند.) کاربر را در آشفتگی محض فرو میبرد؛ چرا که هنوز تلخی خاطره هک بانک سپه و عدم سرویس دهی این بانک، آن هم در زمان طولانی از ذهن مخاطب پاک نشده است.


اینکه مدتی است بانک سپه با مشکلات امنیتی دست و پنجه نرم میکند به کنار، اما این پیغام از چیست؟
کارشناسان حوزه سایبری در مصاحبه با تابناک میگویند احتمالاً خطا در تنظیمات SSL/DNS/CDN بانک است و تنها راه درست، صبر تا رفع رسمی خطا توسط بانک سپه است.
گزارش‌های اخیر هم نشان می‌دهند اختلال‌ها و مشکلات زیرساختی/امنیتی در خدمات بانکی موضوعی جدی بوده و نهادها بر تقویت تاب‌آوری و مسیرهای پشتیبان تأکید کرده‌اند.

بانک سپه؛ امنیتی که گواهینامه ندارد!

چگونه از خودتان در برابر این خطرها محافظت کنید!؟

 
به هیچ وجه از هشدار عبور نکنید و روی صفحه‌ی دارای خطای گواهی، هیچ اطلاعات بانکی، رمز، اطلاعات کارت یا کد پیامکی وارد نکنید. HSTS دقیقاً برای جلوگیری از همین ریسک مانع ادامه می‌شود.
 
آدرس را فقط خودتان تایپ کنید و هر دو حالت را جداگانه امتحان کنید
https://banksepah.ir و https://www.banksepah.ir
به یاد داشته باشید تنها اگر مرورگر بدون هشدار اتصال امن ارتباط را برقرار کرد وارد شوید؛ اگر هشدار همچنان باقی بود، وارد نشوید.
نکته‌ی مثبت این است که طبق پیام نمایش داده شده، مرورگر اتصال را پیش از ردوبدل‌شدن اطلاعات حساس قطع کرده است؛ پس تا زمانی که چیزی وارد نکرده‌اید و مرورگر صفحه را مسدود کرده، این خطا به‌خودی‌خود باعث افشای رمز یا اطلاعات کارت شما نخواهد شد.
 
روشنگری را بجای شکایت انتخاب کنید؛ چه بسا مورد مطلوب واقع شد!
 
تابناک همچنان منتظر جوابیه رسمی بانک سپه  برای رفع نگرانی مشتریان بانکی که مخاطبان تابناک نیز بخشی از این مشتریان بحساب می آیند می باشد؛ شاید بهتر باشه مدیران بانک سپه این بار بجای شکایت، فقط پاسخگوی سوء مدیریت خود باشند.
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برچسب ها
بانک سپه امنیت هشدار امنیتی خبر فوری ssl
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Singapore
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۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
بعضی سایتها همه ساب دامین ها رو secure نمی کنند و فقط ساب دامین هایی که درز اطلاعاتش مسئله ساز هست رو secure می کنند و اونهایی که اطلاعاتش عمومی هست رو با http ارائه می کنند
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