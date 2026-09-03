رمزگشایی از معماهای تاریخی با یک شبکه عصبی
راز مثلث برمودا و اهرام مصر به زودی آشکار میشود!
یک شبکه عصبی رمزی را رمزگشایی کرد که انسانها نزدیک به ۴۰۰ سال نتوانسته بودند آن را بشکنند.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۹۶| |
391 بازدید
به گزارش تابناک، یک شبکه عصبی رمزی را رمزگشایی کرد که انسانها نزدیک به ۴۰۰ سال نتوانسته بودند آن را بشکنند. Claude Fable ظرف ۴۴ دقیقه کریپتوگرام توماس ارکارت، نویسنده اسکاتلندی قرن هفدهم را رمزگشایی کرد.
صحبت از معمایی در یک کتاب متعلق به سال ۱۶۵۳ است — دو سطر متشکل از ۶۴ عدد، که سالها در فهرست معروفترین رمزهای حلنشده قرار داشت.
شبکه عصبی متوجه شد که اعداد به بخشها و کلماتی از مقدمه کتاب اشاره میکردند. در نهایت پیامی در حمایت از پادشاه چارلز دوم حاصل شد.
بهزودی رازهای مثلث برمودا، اهرام مصر و ناپدید شدن لنگه دوم جوراب را حل خواهیم کرد!
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟