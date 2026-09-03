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رمزگشایی از معماهای تاریخی با یک شبکه عصبی

راز مثلث برمودا و اهرام مصر به زودی آشکار می‌شود!

یک شبکه عصبی رمزی را رمزگشایی کرد که انسان‌ها نزدیک به ۴۰۰ سال نتوانسته بودند آن را بشکنند.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۹۶
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حل معما

‏به گزارش تابناک، یک شبکه عصبی رمزی را رمزگشایی کرد که انسان‌ها نزدیک به ۴۰۰ سال نتوانسته بودند آن را بشکنند. ⁦C⁦laude Fable⁩⁩ ظرف ۴۴ دقیقه کریپتوگرام توماس ارکارت، نویسنده اسکاتلندی قرن هفدهم را رمزگشایی کرد.

صحبت از معمایی در یک کتاب متعلق به سال ⁦۱۶۵۳⁩ است — دو سطر متشکل از ۶۴ عدد، که سال‌ها در فهرست معروف‌ترین رمزهای حل‌نشده قرار داشت.

‏شبکه عصبی متوجه شد که اعداد به بخش‌ها و کلماتی از مقدمه کتاب اشاره می‌کردند. در نهایت پیامی در حمایت از پادشاه چارلز دوم حاصل شد.

‏به‌زودی رازهای مثلث برمودا، اهرام مصر و ناپدید شدن لنگه دوم جوراب را حل خواهیم کرد!

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معما رمزگشایی شبکه عصبی هوش مصنوعی
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