یک شبکه عصبی رمزی را رمزگشایی کرد که انسان‌ها نزدیک به ۴۰۰ سال نتوانسته بودند آن را بشکنند.

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‏به گزارش تابناک، یک شبکه عصبی رمزی را رمزگشایی کرد که انسان‌ها نزدیک به ۴۰۰ سال نتوانسته بودند آن را بشکنند. ⁦C⁦laude Fable⁩⁩ ظرف ۴۴ دقیقه کریپتوگرام توماس ارکارت، نویسنده اسکاتلندی قرن هفدهم را رمزگشایی کرد.

صحبت از معمایی در یک کتاب متعلق به سال ⁦۱۶۵۳⁩ است — دو سطر متشکل از ۶۴ عدد، که سال‌ها در فهرست معروف‌ترین رمزهای حل‌نشده قرار داشت.

‏شبکه عصبی متوجه شد که اعداد به بخش‌ها و کلماتی از مقدمه کتاب اشاره می‌کردند. در نهایت پیامی در حمایت از پادشاه چارلز دوم حاصل شد.

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