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کد خبر: ۱۳۹۲۶۹۲
بازدید: ۴۶۶

عکس: وضعیت مجروحان و خسارات حمله آمریکا به مناطق مسکونی سیریک

تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک، شامگاه سه‌شنبه صحنه‌ای خونین رقم زد. بر اساس آخرین آمارها در این حمله ۵ نفر شهید و ۶۸ نفر مجروح شده‌اند که شماری از کودکان در میان مجروحان به چشم می‌خورند. هم‌اکنون بخشی از آسیب‌دیدگان در بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب تحت مداوا قرار دارند و استاندار هرمزگان نیز امروز در این مرکز درمانی حضور یافت.

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برچسب‌ها:
عکس خبری هرمزگان سیریک مراسم عروسی بندر کوهستک آمریکا حمله موشکی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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