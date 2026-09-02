عکس: وضعیت مجروحان و خسارات حمله آمریکا به مناطق مسکونی سیریک

تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک، شامگاه سه‌شنبه صحنه‌ای خونین رقم زد. بر اساس آخرین آمارها در این حمله ۵ نفر شهید و ۶۸ نفر مجروح شده‌اند که شماری از کودکان در میان مجروحان به چشم می‌خورند. هم‌اکنون بخشی از آسیب‌دیدگان در بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب تحت مداوا قرار دارند و استاندار هرمزگان نیز امروز در این مرکز درمانی حضور یافت.