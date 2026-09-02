واکنش کمیته انضباطی به اتفافات دربی ۱۰۷

به گزارش تابناک، بیانیه کمیته انضباطی به شرح زیر است:

شهرآورد یکصد و هفتم میان تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران با میزبانی شایسته شهر اصفهان و همکاری مطلوب هیأت فوتبال این استان و باشگاه سپاهان در ورزشگاه نقش جهان در فضایی آرام، منظم و حرفه ای برگزار گردید.

بر اساس گزارشهای واصله بازیکنان و کادر فنی دو تیم با رعایت کامل اصول اخلاقی و مقررات انضباطی زمینه برگزاری شایسته و جوانمردانه این مسابقه را فراهم آورده و هواداران فهیم دو باشگاه نیز با رفتار مسئولانه و احترام به فضای ورزشگاه جلوه ای ارزشمند از فرهنگ هواداری فوتبال ایران را به نمایش گذاشته به نحوی که در جریان برگزاری بازی، شاهد بروز کمترین تخلفات انضباطی بر روی سکوها بوده‌ایم. لذا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برخورد لازم می‌داند از تمامی عوامل اجرایی و انتظامی برگزار مسابقه ،دو باشگاه مردمی استقلال و پرسپولیس، سرمربیان، کادر فنی، بازیکنان و هواداران این دو تیم تقدیر نماید.

بی‌تردید تداوم چنین رویکردی می‌تواند زمینه ساز برگزاری مسابقات فوتبال در فضایی سالم، امن و سرشار از احترام متقابل باشد و الگویی مناسب برای سایر رقابت‌های فوتبالی در کشور را فراهم آورد.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال،