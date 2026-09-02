عکس: یکصد و چهل و ششمین نشست تخصصی بنیاد باران
یکصدو چهل و ششمین نشست تخصصی بنیاد باران با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی و سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین هادی سروش با موضوع «انسان معاصر و دین معاصرانه» عصر امروز در دائره المعارف بزرگ اسلامی مرکز همایش رایزن برگزار شد.
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