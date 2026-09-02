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تأکید پزشکیان بر تغییر رفتار در حوزه سلامت

پزشکیان تأکید کرد: باید طبیعتاً سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان به دلیل تخصصی بودن مسائل توسط وزارت مربوطه انجام شود.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۷۶
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پزشکیان

به گزارش تابناک، جلسه بررسی و رسیدگی به مطالبات و شیوه تأمین مالی بدهی بیمه‌ها و مشکلات حوزه سلامت به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزرا و معاونان سازمان‌های مربوطه عصر امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر این موضوع که باید طبیعتاً سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان به دلیل تخصصی بودن مسائل توسط وزارت مربوطه انجام شود، اظهار داشت: ضرورت دارد سیاست‌گذاری‌ها در تمامی عرصه‌های حوزه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت بگیرد و در این راستا شورای عالی بیمه نیز همکاری لازم را داشته باشد.

پزشکیان با اشاره به شرایط موجود کشور تغییر رفتار در حوزه سلامت را یک الزام دانست و گفت: با در نظر گرفتن منابع و مصارف نباید قانونی بدون در نظر گرفتن اعتبار معین به یک تکلیف الزام آور تبدیل شود. زیرا ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع زمینه بروز بحران‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

رئیس جمهور در ادامه اصلاح و کنترل هزینه‌ها در حوزه بهداشت و درمان را از دیگر ضرورت‌های موجود اعلام کرد و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در حوزه بهداشت و درمان هزینه‌ها به درستی کنترل شوند. به عنوان مثال یکی از راهکارهای اجرایی این است که در شیوه بسته بندی و توزیع دارو ابتکار عمل داشته باشیم و به شکل مقرون به صرفه آن را توزیع کنیم. همچنین به منظور رسیدگی تخصصی به مطالبات بیمه‌ها و مشکلات پیرامون آن وزارتخانه‌های ذی ربط و دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر جلسه برگزار کنند تا در اسرع وقت در هیئت دولت به آن رسیدگی شود.

در ادامه این جلسه دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جنایت شب گذشته آمریکا با ارائه آماری از شهدا و مجروحان گفت: در حملات شب گذشته به استان‌های مختلف کشور ۱۸ تن شهید و ۱۰۸ تن از هموطنانمان مجروح شدند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: تاکنون اقدامات مثبت و اثر بخشی در حوزه پزشک خانواده و نظام ارجاع انجام شده است. علاوه بر این در ابعاد آموزشی هم تمام مسائل مرتبط با فرایندهای پزشک خانواده خوب و سازنده پیش می‌رود. یکی از چالش‌های موجود مسأله تأمین منابع برای پرداخت مطالبات حوزه بهداشت و درمان و بیمه‌های سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و بدهکاری‌های مربوط به حوزه پرسنلی، دارو و تجهیزات پزشکی و پیمانکاران است.

در بخشی از این جلسه دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی و دکتر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای عالی بیمه مسائل، مشکلات و راهکارهای مرتبط با پرداخت و تأمین مالی مطالبات بیمه‌ها را مورد بررسی تخصصی قرار دادند.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور وزارت بهداشت بیمه درمانی هزینه درمان
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