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شپش‌های آلمانی نجات‌بخش افراد زیر آوار می‌شوند + عکس

دانشمندان به شپش‌های آلمانی آموزش داده‌اند که افراد را زیر آوارها پیدا کنند و به آن‌ها آمپول بزنند.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۷۳
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شپش رباتی

به گزارش تابناک، محققان استرالیایی دوربین‌ها یا دستگاه‌های تزریق بسیار کوچک را به شپش‌های آلمانی بزرگ متصل می‌کنند و حرکات آن‌ها را از طریق الکترودها کنترل می‌کنند.

این ربات، به مکان‌های صعب‌العبور نفوذ می‌کند، در موقعیت مناسب قرار می‌گیرد و سپس اپراتور، از راه دور، تزریق را فعال می‌کند.

در آزمایش‌ها، شپش‌ها در ۹۵ درصد موارد تزریق را با موفقیت انجام دادند، و کل فرآیند در ۷۲ درصد موارد به درستی اجرا شد.

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ربات شپش رباتی آوار نجات تزریق دارو فناوری های نوین
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tabnak.ir/005qIT