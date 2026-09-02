شپشهای آلمانی نجاتبخش افراد زیر آوار میشوند + عکس
دانشمندان به شپشهای آلمانی آموزش دادهاند که افراد را زیر آوارها پیدا کنند و به آنها آمپول بزنند.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۷۳| |
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به گزارش تابناک، محققان استرالیایی دوربینها یا دستگاههای تزریق بسیار کوچک را به شپشهای آلمانی بزرگ متصل میکنند و حرکات آنها را از طریق الکترودها کنترل میکنند.
این ربات، به مکانهای صعبالعبور نفوذ میکند، در موقعیت مناسب قرار میگیرد و سپس اپراتور، از راه دور، تزریق را فعال میکند.
در آزمایشها، شپشها در ۹۵ درصد موارد تزریق را با موفقیت انجام دادند، و کل فرآیند در ۷۲ درصد موارد به درستی اجرا شد.
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