دانشمندان به شپش‌های آلمانی آموزش داده‌اند که افراد را زیر آوارها پیدا کنند و به آن‌ها آمپول بزنند.

به گزارش تابناک، محققان استرالیایی دوربین‌ها یا دستگاه‌های تزریق بسیار کوچک را به شپش‌های آلمانی بزرگ متصل می‌کنند و حرکات آن‌ها را از طریق الکترودها کنترل می‌کنند.

این ربات، به مکان‌های صعب‌العبور نفوذ می‌کند، در موقعیت مناسب قرار می‌گیرد و سپس اپراتور، از راه دور، تزریق را فعال می‌کند.

در آزمایش‌ها، شپش‌ها در ۹۵ درصد موارد تزریق را با موفقیت انجام دادند، و کل فرآیند در ۷۲ درصد موارد به درستی اجرا شد.