زمان تشییع شهدای مراسم عروسی کوهستک
به گزارش تابناک، بر اساس این اطلاعیه، آیین تشییع پیکر مطهر شهدای این حمله، روز پنجشنبه ۱۲ شهریور از ساعت ۱۶ با حضور خانوادههای معزز شهدا، مسئولان لشکری و کشوری و اقشار مختلف مردم ولایتمدار و غیور استان برگزار خواهد شد.
این مراسم معنوی و حماسی از بلوار ورودی شهر کوهستک آغاز شده و تشییعکنندگان پیکر مطهر شهدا را تا گلزار شهدای این شهر بدرقه و به خاک خواهند سپرد.
روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان در پایان این اطلاعیه، با محکومیت شدید جنایات ضدبشری آمریکا و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی، از آحاد مردم شهیدپرور، غیور و دریادل استان هرمزگان دعوت کرده است تا با حضور پرشور و حماسی خود در این آیین، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای مظلوم کوهستک و همدردی با خانوادههای داغدار، پاسخی محکم و دندانشکن به جنایتکاران و دشمنان این مرز و بوم بدهند.