En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

زمان تشییع شهدای مراسم عروسی کوهستک

روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهدای مظلوم مراسم عروسی شهر کوهستک در عصر روز پنجشنبه ۱۲ شهریور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۷۲
| |
577 بازدید
تشییع شهدا

به گزارش تابناک، بر اساس این اطلاعیه، آیین تشییع پیکر مطهر شهدای این حمله، روز پنجشنبه ۱۲ شهریور از ساعت ۱۶ با حضور خانواده‌های معزز شهدا، مسئولان لشکری و کشوری و اقشار مختلف مردم ولایتمدار و غیور استان برگزار خواهد شد.

این مراسم معنوی و حماسی از بلوار ورودی شهر کوهستک آغاز شده و تشییع‌کنندگان پیکر مطهر شهدا را تا گلزار شهدای این شهر بدرقه و به خاک خواهند سپرد.

روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان در پایان این اطلاعیه، با محکومیت شدید جنایات ضدبشری آمریکا و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، از آحاد مردم شهیدپرور، غیور و دریادل استان هرمزگان دعوت کرده است تا با حضور پرشور و حماسی خود در این آیین، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای مظلوم کوهستک و همدردی با خانواده‌های داغدار، پاسخی محکم و دندان‌شکن به جنایتکاران و دشمنان این مرز و بوم بدهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هرمزگان مراسم عروسی شهادت حمله مراسم تشییع
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش سازمان ملل درباره حمله به مراسم عروسی در ایران
حمله دشمن به مناطق مسکونی و غیر نظامی + آمار شهدا
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت
واکنش دولت به حملات دیشب آمریکا
سنتکام بعد از انکار جنایت سیریک؛ تحقیق می‌کنیم!
عکس: تصاویری از محل عروسی مورد هدف قرار گرفته
واکنش دستیار رهبر انقلاب به جنایات اخیر ترامپ
اسامی شهدای حمله به مراسم عروسی در سیریک
۵۴ شهید و زخمی در حمله به عروسی / شهادت یک کودک
پنج ویدیو از زیر گرفتن مردم در وکیل آباد مشهد
اعترافات داعشی که 900 نفر را سر بریده است!
لحظات حمله ارتش ایران به پایگاه آمریکا در امارات
برای شکستن محاصره دریایی تمهیدات لازم اندیشیده شده است / ایران دست روی دست نمی‌گذارد
ویدیوی ترامپ از بمباران جزیره خارگ و زیرساخت نفتی ایران
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید
ویدیوی عجیب از سیل آخرالزمانی نپال
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت
اتصال امارات به ترکیه با راه‌آهن حجاز/ مسیر ۱۲۰ ساله‌ای که می‌تواند هرمز و باب المندب را دور بزند
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۹شهریور ۱۴۰۵
9 ویدیو از شلیک و اصابت موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا
هاشمیان: فوتبال ایران دچار فسادی شده که سود در ماندن آن است/ عربستان افرادی چون دایی، خاکپور و فرکی را داشت چه کار می‌کرد؟
سخنرانی زن غیرمحجبه در تجمعات شبانه درباره مذاکره!
فواید گزنه؛ از کاهش التهاب تا کنترل قند خون
مدارس حضوری برگزار می‌شود
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۰۶ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005qIS
tabnak.ir/005qIS