هشدار جدید برای بارشهای سیلآسا در شمال
به گزارش تابناک، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (چهارشنبه، ۱۱ شهریور) در نیمه شرقی کرانههای دریای خزر بارندگیها ادامه دارد و در ساعات آتی شدت رگبارها در مرز بین خراسان شمالی و استان گلستان نسبتاً بارز خواهد بود.
وی افزود: در نقاطی مانند پیشکمر، مراوهتپه، مینودشت، دوزین، قاضی و حتی شمالشرق استان سمنان، از جمله رضوان، احتمال رخداد سیلاب وجود دارد و باید نسبت به شدت گرفتن بارشها و روانآبها توجه داشت.
اصغری بیان کرد: فردا (پنجشنبه، ۱۲ شهریور) پیشبینی میکنیم شدت بارشها در سواحل شمالی و شمال شرق کشور کمی کاهش پیدا کند و این روند ادامه خواهد داشت تا اینکه روز جمعه (۱۳ شهریور) در اغلب نواحی کشور از نظر بارشی، هوا نسبتاً آرام خواهد بود.
وی ادامه داد: حتی در نوار شمالی کشور نیز شرایط جوی در روزهای پایانی هفته مساعدتر میشود. اگر به دنبال صعود به دماوند هستید، دو روز پایانی هفته از نظر شرایط جوی زمان مناسبی برای این کار است.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: تا اینجای هفته و تا امروز، بیشترین میزان بارندگی به ترتیب در آستانهاشرفیه، رشت، کیاشهر، لاهیجان، ماسوله و انزلی به ثبت رسیده است.
اصغری با اشاره به روند دمایی کشور اظهار کرد: امروز در نیمه شرقی کشور بهطور نسبی کاهش دما رخ میدهد و هوا نسبت به روز گذشته خنکتر خواهد شد. این کاهش دما تا فردا نیز ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: اگر از استانهای چهارمحالوبختیاری، یزد و فارس ما را میبینید، از امروز تا حداقل جمعه (۱۳ شهریور) انتظار گردوخاک را داشته باشید. ترجیحاً از انجام حرکات ورزشی در فضای باز پرهیز کنید.
این کارشناس هواشناسی همچنین درباره تداوم وزش باد در شرق کشور هشدار داد و گفت: بادهای ۱۲۰ روزه در خراسان جنوبی و شمال سیستانوبلوچستان تا روز جمعه استمرار خواهد داشت.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: بهویژه در جادههای مواصلاتی زاهدان به زابل و زابل به نهبندان، اگر با خودرو تردد میکنید، با احتیاط بسیار بیشتری رانندگی کنید؛ چراکه وزش باد و خیزش گردوخاک میتواند شرایط دید و تردد جادهای را تحت تأثیر قرار دهد.
منبع: مهر