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رونمایی از محصولات نوآورانه توسط افشین خانی

بازدید مدیرعامل بانک صادرات ایران از نمایشگاه الکامپ

مدیرعامل بانک صادرات ایران با حضور در ۳۸ امین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ به بررسی آخرین دستاوردهای حوزه تجارت الکترونیک و فناوری‌های هوشمند پرداخت و از ۲ محصول نوآورانه این بانک نیز رونمایی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۵۹
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بانک صادرات

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، روز چهارشنبه یازدهم شهریورماه سال جاری، افشین خانی ضمن بازدید از غرفه این بانک در نمایشگاه الکامپ، به رونمایی از ۲ محصول هوشمند با عناوین «سرویس ابطال آنی اندوخته پایدار» و «خدمات غیرحضوری کارگزاری بانک صادرات ایران در بستر سپینو» پرداخت.

بانک صادرات ایران پیش از این و در روزهای نخست نمایشگاه، ۳ محصول نوآورانه دیگر شامل «سامانه بانکداری هوشمند»، «سامانه چک‌یار» و «سامانه اعتباری مشتریان حقوقی» نیز معرفی کرده بود.

ارائه آخرین دستاوردهای حوزه بانکداری دیجیتال با محوریت سپینو، عرضه محصولات نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و دیدار با نمایندگان شرکت‌های حوزه فناوری از جمله اهداف اصلی برای حضور در نمایشگاه الکامپ بوده است.

آخرین روز نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، ۱۲ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و بانک صادرات ایران در سالن ۷ به میزبانی از متخصصان، صاحبان کسب‌و‌کار و سایر علاقه‌مندان خواهد پرداخت.

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نمایشگاه الکامپ بانک صادرات ایران بانکداری دیجیتال
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tabnak.ir/005qIF
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