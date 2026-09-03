فواید جالب ترشی پیاز برای بدن
به گزارش تابناک؛ ترشی پیاز یکی از چاشنیهای محبوب در سفره ایرانی است؛ خوراکی سادهای که با ترکیب پیاز، سرکه و گاهی ادویههای مختلف تهیه میشود و میتواند در کنار غذا طعم و رنگ جذابی ایجاد کند، اما ارزش پیاز فقط به طعم آن محدود نمیشود. پیاز، بهویژه پیازهای قرمز و بنفش، حاوی ترکیبات گیاهی مختلفی از جمله فلاونوئیدها و آنتیاکسیدانها است که در یک رژیم غذایی متنوع میتوانند بخشی از دریافت ترکیبات محافظتکننده بدن باشند.
آیا ترشی پیاز سیستم ایمنی را تقویت میکند؟
پیاز دارای ترکیبات زیستفعال مختلفی است و مصرف سبزیجات در مجموع با دریافت مواد مغذی و ترکیبات گیاهی مفید همراه است. با این حال، نباید از ترشی پیاز به عنوان یک دارو یا تقویتکننده قطعی سیستم ایمنی یاد کرد.
سیستم ایمنی بدن برای عملکرد طبیعی به مجموعهای از عوامل مانند تغذیه متعادل، خواب کافی، فعالیت بدنی و دریافت مناسب ویتامینها و مواد معدنی نیاز دارد و هیچ ماده غذایی بهتنهایی نمیتواند از ابتلا به بیماریهای ویروسی جلوگیری کند.
ترشی پیاز و روزهای آلوده
در روزهایی که آلودگی هوا افزایش پیدا میکند، تغذیه مناسب میتواند بخشی از سبک زندگی سالم باشد. مصرف متنوع سبزیجات و میوهها به دلیل داشتن ویتامینها و ترکیبات گیاهی مفید، انتخاب مناسبی است.
اما این نکته مهم است که خوردن ترشی پیاز نمیتواند جایگزین راهکارهای اصلی مقابله با آلودگی هوا مانند کاهش حضور در فضای آلوده، استفاده از تهویه مناسب و رعایت توصیههای بهداشتی شود.
آیا ترشی پیاز از سرماخوردگی جلوگیری میکند؟
گاهی گفته میشود ترکیبات پیاز میتوانند مانع ورود ویروس سرماخوردگی به بدن شوند؛ اما چنین ادعایی از نظر علمی اثبات نشده است.
سرماخوردگی یک بیماری ویروسی است و بهترین راههای کاهش خطر ابتلا شامل رعایت بهداشت دستها، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار و رعایت اصول بهداشت تنفسی است؛ بنابراین بهتر است ترشی پیاز را یک چاشنی خوشطعم و حاوی ترکیبات گیاهی مفید بدانیم، نه یک ماده غذایی که بتواند از ورود ویروس به بدن جلوگیری کند.
پیاز قرمز؛ انتخابی خوشرنگ و پرترکیب
پیاز قرمز به دلیل داشتن رنگدانههای گیاهی، از جمله آنتوسیانینها، توجه زیادی را در مطالعات تغذیهای به خود جلب کرده است. بخشی از این ترکیبات آنتیاکسیدانی هستند و به همین دلیل قرار دادن انواع پیاز و سبزیجات رنگارنگ در برنامه غذایی میتواند به تنوع دریافت ترکیبات گیاهی کمک کند.
فرآیند تهیه ترشی میتواند برخی ویژگیهای ماده غذایی را تغییر دهد؛ بنابراین ترشی پیاز را نباید از نظر ارزش تغذیهای کاملاً معادل پیاز تازه دانست.
در مصرف ترشی زیادهروی نکنیم
ترشیها معمولاً حاوی مقدار قابل توجهی نمک هستند و بسته به روش تهیه ممکن است میزان نمک و اسیدیته آنها متفاوت باشد؛ بنابراین بهتر است ترشی پیاز در حد متعادل و به عنوان چاشنی مصرف شود.
افرادی که باید مصرف نمک خود را محدود کنند، بهتر است هنگام مصرف انواع ترشی احتیاط بیشتری داشته باشند.
یک چاشنی ساده، اما نه یک داروی معجزهگر
ترشی پیاز میتواند راهی خوشمزه برای اضافه کردن پیاز به سفره باشد و ترکیبات گیاهی موجود در پیاز را در کنار غذا وارد برنامه غذایی کند. با این حال، نسبت دادن خاصیتهایی مانند «جلوگیری قطعی از سرماخوردگی» یا «محافظت از بدن در برابر آلودگی هوا» به آن، از نظر علمی دقیق نیست.
بهترین رویکرد این است که ترشی پیاز را در کنار انواع سبزیجات، میوهها، حبوبات، غلات کامل و منابع پروتئینی در یک رژیم غذایی متنوع قرار دهیم؛ نه اینکه از آن انتظار درمان یا پیشگیری قطعی از بیماری داشته باشیم.