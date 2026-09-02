ارتش: به هر اقدام دشمن، چندبرابر پاسخ خواهیم داد
به گزارش تابناک؛ امیرحاتیم، فرمانده کل ارتش اعلام کرد: دشمن پس از شکست در برابر نیروهای مسلح، بار دیگر تلاش میکند با تحریک و تهییج مردم به اهداف خود دست پیدا کند، اما مردم بصیر و انقلابی ایران همانند سالهای پس از انقلاب، پاسخ این توطئهها را محکم و پشیمان کننده خواهند داد.
تثبیت پیروزی با قدرت انجام میشود و مأموریت ما در این برهه تاریخی، ارتقای آمادگیها در کنار افزایش قدرت است تا پیروزی نهایی به دست آید.
جمهوری اسلامی ایران پس از این جنگ محکمتر و مستحکمتر پابرجاست و دنیا نیز پس از جنگ به قدرت واقعی ایران پی برده و با احترام بیشتر با کشورمان برخورد میکند.
به هر اقدام دشمن، چندبرابر و با قدرت واکنش نشان خواهیم داد تا در محاسبات و معادلات آنان تثبیت شود که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود و ملت ایران کاملاً مصمم است. این پیام بسیار روشن ما به جهان است.