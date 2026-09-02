عکس: تنگه هرمز؛ سحرگاه چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
ارتش تروریستی آمریکا، شامگاه سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، با حمله کور به برخی نقاط از کشورمان بخصوص نوار ساحلی جنوبی کشور باعث به شهادت رسیدن و مجروح شدن تعدادی از هموطنانمان در خوزستان و سیریک شد. همچنین نیروهای نظامی ایران بلافاصله و با اقتدار به این حملات پاسخ داده و پایگاهها و محل استقرار نیروها و تجهیزات آمریکاییها در منطقه را مورد اصابت قرار دادند. تصاویر این گزارش مربوط به سحرگاه چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، از وضعیت تنگه هرمز و ساحل سورو بندرعباس است. لازم به ذکر است شهر بندرعباس نیز شب گذشته مورد حمله ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفته بود.
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