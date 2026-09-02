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بیانیه وزارت خارجه درباره تجاوز نظامی آمریکا

وزارت امور خارجه در بیانیه امروز ضمن محکومیت شدید تجاوز نظامی ایالات متحده، از کشورهای منطقه خواست تا با اتخاذ تدابیر لازم، مانع از بهره‌برداری نیروهای آمریکایی از امکانات و قلمروی آن‌ها برای هرگونه عملیات خصمانه علیه ایران شوند.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۳۳
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بیانیه وزارت خارجه

به گزارش تابناک؛ دستگاه دیپلماسی کشور امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه) با انتشار بیانیه‌ای رسمی، تجاوز نظامی ایالات متحده به خاک ایران را به‌شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه، اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در شامگاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور علیه میهن عزیزمان را به شدیدترین وجه محکوم کرده و بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران تاکید می‌کند.

* جنایات جنگی وحشیانه و نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل

این بیانیه می‌افزاید: رژیم آمریکا که در مواجهه با عزم آهنین ملت ایران در دفاع از کیان ایران، دچار استیصال شده است، شامگاه سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران، به چندین منطقه غیرنظامی و زیرساخت‌های خدماتی از جمله تعدادی از دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان حمله کرد که بر اثر آن تعدادی از هموطنانمان شهید و مجروح شدند و خساراتی به دارایی‌های عمومی و خصوصی وارد آمد. در بیانیه فوق آمده است: در حمله دشمن آمریکایی به یک جشن عروسی در کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان، بیش از ۷۰ نفر از هموطنان شهید و مجروح شدند که اغلب آنها زن و کودک بودند. وزارت امور خارجه در این بیانیه یادآور شده است: این جنایات جنگی وحشیانه که نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است یادآور جنایات قبلی آمریکایی -صهیونیستی طی یک سال و نیم اخیر، از جمله در میناب و لامرد است.

* درخواست از کشور‌های منطقه

در بیانیه مذکور آمده است: در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران طبق حق ذاتی دفاع مشروع پایگاه‌های نظامی آمریکا را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند. این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران موکدا از کشور‌های منطقه می‌خواهد با جلوگیری از استفاده متجاوزان آمریکایی از امکانات و قلمروی آنها برای تدارک و اجرای عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران، مانع از تداوم و گسترش آتش جنگ در منطقه شوند و اجازه ندهند توطئه شوم آمریکایی - صهیونیستی برای تحمیل ناامنی دائمی بر منطقه محقق شود.

* مسئولیت همه دولت‌ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان و آمران

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه ضمن تسلیت شهادت هموطنان عزیزمان، مسئولیت همه دولت‌ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان و آمران نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی را یادآور می‌شود. این بیانیه می‌افزاید: وزارت امور خارجه بار دیگر مسئولیت سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، برای ایفای وظایف خود وفق منشور سازمان را یادآور می‌شود. در بیانیه فوق عنوان شده است: سکوت و بی‌عملی ارکان سازمان ملل متحد در قبال نقض‌های مستمر اصول و قواعد بنیادین منشور به‌ویژه بند ۴ ماده ۲، از سوی یک عضو دائم شورای امنیت موجب بی‌اعتباری بیشتر جایگاه سازمان و تهدید فزاینده صلح و امنیت بین‌المللی خواهد شد.

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وزارت خارجه تجاوز نظامی تجاوز آمریکا جنایات جنگی
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