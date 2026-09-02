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کد خبر:۱۳۹۲۶۲۳
کد خبر:۱۳۹۲۶۲۳
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سوت

توهین بی‌شرمانه پیشکسوت پرسپولیس به بازیکنان استقلال

سامان آقازمانی، بازیکن سابق پرسپولیس، در جریان یک پخش زنده، با شوخی درباره رفتن به سرویس بهداشتی، کنایه‌ای زشت به باشگاه استقلال و بازیکنان این تیم زد. او در ابتدا از مجری اجازه خواست تا برای لحظاتی از برنامه خارج شود و پس از بازگشت گفت که در این فاصله چند نکته را به بازیکنان استقلال گفته و با آنها جلسه داشته است. این اظهارات بی‌شرمانه باعث خشم و ناراحتی هواداران استقلال شده است و آن‌ها خواهان واکنش رسمی باشگاهشان در این رابطه هستند.
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سوت سامان آقازمانی ویدیو توهین پرسپولیس استقلال کری خوانی توالت
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