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تکذیب یک شایعه در مورد پزشکیان توسط معاونش

محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به این مسئله که «برخی نمایندگان مجلس گاهی شایعه استعفای رئیس جمهور را مطرح می‌کنند» به جماران گفت: ایشان خودشان فرمودند که هستند و ان شاء الله خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۲۲
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محسن اسماعیلی

به گزارش تابناک؛ مشروح گفت‌وگوی محسن اسماعیلی،معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور که در حاشیه مراسم تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام خمینی (س) انجام شده را در ادامه می‌خوانید:

ارزیابی شما از رابطه دولت و مجلس چیست؟

در مجموع روابط دولت با مجلس و همچنین قوه قضائیه به صورت کم‌نظیری خوب است؛ و من با تجربه‌ای که در سال‌های طولانی داشته‌ام، هماهنگی که امروز بین قوا وجود دارد، هیچ‌گاه وجود نداشته است. مخصوصا در میان سران قوا هماهنگی، همدلی و همکاری موج می‌زند.

البته اختلاف نظر طبیعی است؛ ولی این اختلاف نظر طبیعی نباید به نزاع‌های غیرطبیعی منجر شود. رهبر عزیز انقلاب جمله‌ای داشتند و اخیراً در یکی از پیام‌هایشان فرمودند که «اختلافات حتی اگر موجه باشد، نباید به صحنه جامعه کشیده شود.» چه برسد به اختلافاتی که ناموجه و بی‌دلیل است.

ان شاء الله کسی از روی هوای نفس و تمایلات و گرایشات شخصی و گروهی، اختلاف ایجاد نمی‌کند. ولی حتی کسانی که روی از بینش، اعتقاد و ارزیابی با تصمیم یا اقدامی مخالف هستند، باید خودشان را مخاطب این پیام رهبری بدانند؛ و این یک معیار شفاف برای سنجش میزان ولایت‌پذیری ما و دیگران است.

هرکسی مدعی است که به این نظام، امام، انقلاب و کشور علاقه‌مند است، امروز باید علاقه‌مندی خودش را با حفظ انسجام و کمک به پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی دنبال کند.

برخی نمایندگان مجلس گاهی شایعه استعفای رئیس جمهور را مطرح می‌کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟

ایشان خودشان فرمودند که هستند و ان شاء الله خواهند بود. حرف‌هایی که گاهی تحت تأثیر تبلیغات بیگانه زده می‌شود، مناسب نیست. همه باید با همدیگر کمک کنیم که هرکسی وظایف قانونی خودش را به خوبی بتواند انجام دهد؛ رئیس جمهور هم با اقتدار کامل دارد کارش را انجام می‌دهد.

منبع: جماران

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محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور شایعه استعفا پزشکیان مجلس
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