تکاپوی مهدی تاج پس از افشاگری عادل فردوسیپور/ آغاز تحقیق درباره متهمان به فساد ارزی در فدراسیون فوتبال
افرادی که در فدراسیون فوتبال قراردادهای سه اردوی تیم ملی امید و تیم ملی جوانان در ترکیه را فراهم و منعقد کردهاند، حالا زیر ذرهبین حراست قرار میگیرند و تحقیقات درباره متهمان فساد ارزی که عادل فردوسیپور درباره آنها افشاگری کرد، آغاز خواهد شد. اما شاید بد نباشد حالا که مهدی تاج خواهان بررسی و تحقیق شده، از حراست فدراسیون فوتبال بخواهد تا درباره هزینههای پرداخت شده برای کمپ تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و همچنین پاداش پرداختی به کارلوس کیروش نیز تحقیقات دقیقی را صورت دهد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فدراسیون فوتبال بار دیگر تحت فشار قرار گرفت؛ این بار با یک افشاگری از برخی عدد سازیها که مربوط به اردوی تیمهای ملی زیر ۲۰ سال و زیر ۲۳ سال بوده است. عادل فردوسیپور پس از توقیف موقت رسانهاش، با توپ پر آمد و به سندهایی اشاره کرد که باعث شد تا مهدی تاج به تکاپو بیافتد و سریع دستور رسیدگی بدهد.
تیم ملی امید با هدایت حسین عبدی ابتدا یک اردوی ۱۲ روزه را از ۱۰ خردادماه در آنتالیای ترکیه برپا کرد و سپس تیمهای ملی جوانان و امید از ۱۸ تیرماه و برای اردوی ۱۲ روزه به صورت همزمان و با پروازی چارتری راهی کایسری ترکیه شدند که شاگردان قاسم حدادیفر از آنجا به آنکارا رفتند تا اردوی جوانان در این شهر برپا شود.
در افشاگری صورت گرفته اخیر، اشاره شد که اردوی تیم ملی امید در این دو مقطع زمانی در هتلهای «دوکاله» در آنتالیا و «داس» در کایسری برپا شد و و تیم جوانان هم در هتل «چام» آنکارا اقامت داشت. بابت اقامت تیمهای ملی امید و جوانان در هر سه اردو، قراردادهایی منعقد شده که این قراردادها به امضای هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال که به تازگی برکنار شده، رسیده است. بخش مهمی از افشاگری در خصوص فاکتورهایی بود که برای اقامت تیمهای تحت هدایت فدراسیون فوتبال در این هتلها صادر شده که با قیمت واقعی هتلها، فاصلهای نجومی داشت. این اقدام که به نوعی فاکتورسازی بوده، نشان میدهد که روی هر قرارداد ۷۰ تا ۸۰ هزار یورو بالاتر از رقم واقعی، اضافه شده است.
فاکتور ارائه شده در خصوص اقامت تیم ملی امید در هتل دوکاله آنتالیا، ۱۱۰ هزار یورو بوده، در حالی که بررسیهای صورت گرفته نشان داده است که نهایت این مبلغ باید ۶۰ هزار یورو میشده و در یک جهش عجیب، ۵۰ هزار یورو بیشتر از حساب فدراسیون خارج شده است که طبیعتاً این مبلغ به حساب هتل واریز نشده و باید دید چه کسانی در این ماجرا نقش داشتهاند. نکته جالب توجه این است که قرارداد فدراسیون با شرکتی به نام «فاناتیک» بوده که در دو نسخه به ثبت رسیده؛ یک قرارداد با سربرگ این شرکت و دیگری با سربرگ فدراسیون که در بند سوم قرارداد با سربرگ فدراسیون آمده است که باید ۲۰ هزار یورو به صورت نقدی به نماینده شرکت پرداخت شود. جالب اینکه این ۲۰ هزار یورو از مبلغ کل ۱۱۰ هزار یورویی کم نشده و این شرکت در نامه به فیفا خواهان پرداخت ۱۱۰ هزار یورو شده که نشان میدهد آن ۲۰ هزار یورو مازاد بر فاکتوری بوده که به طور کلی هم ۵۰ هزار یورو بالاتر از نرخ هتل بوده است.
دومین اردوی تیم امید هم، قرارداد دیگری منعقد شده که در آن قرارداد رقمی نزدیک به ۱۳۵ هزار یورو فاکتور به فدراسیون فوتبال ارائه شده است. بررسیها در خصوص این فاکتورها براساس نرخ محل اسکان تیم امید، نشان میدهد که در این قرارداد هم ۷۰ هزار یورو بالاتر از نرخ در قرارداد لحاظ شده است. در بندی از قرارداد هم آمده است که ۶۵ هزار یورو از این هزینهها باید به مسلم فیضاللهی، نماینده شرکت فاناتیک، پرداخت شود که این اتفاق هم در نوع خود جالب است.
قرارداد هتل «چام» آنکارا که محل اسکان تیم ملی جوانان بوده هم به شکل دو قرارداد قبلی با اعداد غیرواقعی برای فدراسیون فوتبال فاکتور شده و در مجموع ۱۲۶ هزار یورو از حساب فدراسیون رفته است. نکته جالب توجه درباره این قرارداد هم استعلام صورت گرفته از هتل چام است که نشان میدهد مجموع هزینههایی که برای برپایی چنین اردویی مورد نیاز بوده فقط ۳۶ هزار یورو میشد، اما ارقام بالاتری از فدراسیون دریافت شده است.
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نکته جالب توجه پس از این افشاگری، تکاپوی مهدی تاج است که برای مشخص شدن ابعاد ماجرا نامهای را به رئیس حراست فدراسیون فوتبال نوشته و خواهان تحقیقات در این باره شده است. رئیس فدراسیون فوتبال در شروع نامه خود آورده است که؛ «پیرو موضوعات مطروحه و انتشار اسنادی درباره اردوهای تیمهای ملی امید و جوانان در کشور ترکیه (هتلهای دوکاله آنتالیا، چام آنکارا و موارد مشابه) در دو هفته اخیر، و با عنایت به لزوم پاسداری جدی از منابع مالی فدراسیون، لازم است موضوع بهصورت ویژه، فوری و همهجانبه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.»
تاج ضمن درخواست ارائه گزارش روزانه، خواهن این شده است که تحقیقات فشرده و ۱۰ روزه در این خصوص انجام شده و تمام قراردادهای منعقده با آژانسها و هتلهای مربوطه، فاکتورها، صورتحسابها و مستندات پرداختی اعم از پیشپرداخت نقدی و مبالغ تأمینشده از محل مطالبات فیفا بررسی شود. او همچنین خواهان تطبیق مبالغ درجشده در قراردادها و فاکتورها با نرخهای واقعی و متعارف بازار در زمان برگزاری اردوها و استعلام مستقیم از هتلها و ارائهدهندگان خدما شده است.
نکته دیگر در خصوص این فاکتورسازیها، پرداخت مبالغی به جز هزینههای اسکان به واسطهها یا به طور مثال نمایندگان شرکتهای مورد اشاره بوده که در این خصوص نیز درخواست شده تا نحوه انتخاب پیمانکاران و آژانسها، فرآیند برگزاری مناقصه یا استعلام بها، و وجود یا عدم وجود هرگونه رابطه احتمالی غیرمتعارف و یا منافع متعارض بررسی شود.
البته این برای اولین بار نیست که مبالغی خارج از روال قرارداد یا تعهدات از حساب فدراسیون فوتبال خارج میشود. پیش از این در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳ تابناک در گزارشی با عنوان «جمله کلیدی تاج در باب فساد؛ ۸۰۰ هزار دلارِ کیروش کمتر از هزار تومان است؟» اسنادی را به انتشار رساند که مشخص میکرد طبق گزارش مالی فیفا، فدراسیون فوتبال به ریاست تاج بالغ بر ۱.۶ میلیون دلار بابت پاداش صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ به کارلوس کیروش پرداخت کرده است. این در حالی بود که طبق قرارداد فدراسیون فوتبال با این مربی پرتغالی، قرار بود ۱۰ درصد از پاداش ۸ میلیون دلاری (۸۰۰ هزار دلار) بابت صعود به جام جهانی پرداخت شود که اسناد نشان داد این مبلغ دو برابر شده است.
علاوه بر مبلغ اضافه پرداخت شده به کارلوس کیروش که مهدی تاج توضیحی در خصوص آن ارائه نکرده است، همچنین ابهاماتی در خصوص هزینه کمپ تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و همچنین فراهمسازی مرکز رسانهای تیم ملی در نزدیکی کمپ، مطرح بود. فاکتورهای ارائه شده به فدراسیون فوتبال در آن زمان با اعداد و ارقام عجیبی همراه شده بود که میتوان به هزینه ۱۰۰ هزار دلاری بابت برگزاری هر نشست خبری سرمربی و کاپیتان تیم ملی در کمپ لوکوموتیو در روسیه یا هزینه ۱۵۰ هزار دلاری بابت هر وعده غذایی در شش رستوران معرفی شده اشاره کرد و شاید بد نباشد حالا که نوبت به تحقیق رسیده، این موارد نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
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مهدی تاج در میان درخواستهایش از رئیس حراست فدراسیون فوتبال خواسته است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی، دریافت مبالغ مازاد، تبانی یا تضییع منابع، موضوع بلافاصله و بهصورت مستند به کمیته اخلاق و مراجع ذیربط نظارتی منعکس شود.